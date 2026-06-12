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Espectáculos Investigación judicial

Juanita Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género: asegura que la golpeó

La modelo e influencer aseguró haber sido agredida por su ex novio durante un episodio ocurrido en Costanera Norte. La Justicia inició una investigación y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido.

12 de Junio de 2026
Juanita Tinelli.
Juanita Tinelli.

La modelo e influencer aseguró haber sido agredida por su ex novio durante un episodio ocurrido en Costanera Norte. La Justicia inició una investigación y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido.

Juanita Tinelli denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género. La presentación judicial derivó en una investigación que ya está en manos de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Según la información conocida hasta el momento, el episodio se habría producido durante la madrugada de este viernes en un establecimiento ubicado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, en la zona de Costanera Norte.

 

 

La causa quedó radicada en la Unidad Fiscal Norte, que comenzó a reunir pruebas y testimonios para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho denunciado por Juanita Tinelli.

 

Qué denunció Juanita Tinelli

 

De acuerdo con el parte policial, la joven manifestó que su ex pareja le habría propinado un golpe en el rostro durante una discusión ocurrida dentro del local.

 

Sin embargo, los efectivos que acudieron al lugar indicaron que al momento de entrevistar a la denunciante no observaron lesiones visibles.

 

Bautista Cuiña y Juanita Tinelli
Bautista Cuiña y Juanita Tinelli

 

Tras la denuncia realizada por Juanita Tinelli, personal de seguridad del establecimiento intentó localizar al acusado, aunque no logró encontrarlo en el lugar.

 

La situación motivó la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad y de personal médico del SAME.

 

La intervención policial y médica

 

Según trascendió, los profesionales del SAME ofrecieron asistencia médica a la modelo, pero ella decidió no someterse a una revisión.

 

Posteriormente, Juanita Tinelli se retiró del establecimiento por sus propios medios, mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

 

 

Uno de los empleados de seguridad declaró haber presenciado la discusión entre ambos, aunque aclaró que no observó el momento exacto en el que se habría producido la agresión denunciada.

 

Además, se informó que existen cámaras de seguridad en el sector donde ocurrió el episodio y que las grabaciones serán incorporadas a la investigación.

Temas:

Juanita Tinelli Violencia de género
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