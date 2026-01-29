Vinculan a Juanita Tinelli con un streamer y crecen las señales de una posible relación

El nombre de Juanita Tinelli volvió a aparecer en la agenda del espectáculo, esta vez por motivos personales. En las últimas horas comenzaron a circular versiones que la vinculan sentimentalmente con el streamer y creador de contenido fitness Tomás Mazza, luego de una serie de interacciones públicas en redes sociales que despertaron la atención de seguidores.

Las especulaciones surgieron principalmente en TikTok, donde ambos intercambiaron comentarios que no pasaron inadvertidos para los fanáticos. En uno de los videos publicados por la modelo, Mazza escribió: “Hola mi amor. Qué linda estás”, mensaje que rápidamente acumuló más “me gusta” que la propia publicación.

La respuesta de Juanita Tinelli llegó poco después y alimentó aún más las sospechas. “Hola mi vida”, contestó, generando una ola de reacciones y comentarios que interpretaron el cruce como una señal de cercanía.

Lo que dicen los entornos

A las interacciones virtuales se sumó información brindada en el programa LAM, donde la panelista Carolina Molinari aportó detalles sobre el vínculo. Según señaló, habría consultado a personas cercanas a ambos.

“Hablé con parte del entorno de él y de ella. Me confirman que tienen una relación que es más que amistad”, aseguró la periodista al aire.

Tomás Mazza es el influencer con el que vinculan a Juanita Tinelli. Foto: Redes.

Si bien hasta el momento Juanita Tinelli ni Mazza hicieron declaraciones públicas ni confirmaron oficialmente el romance, el intercambio en redes y los trascendidos alimentaron las versiones sobre un posible inicio de relación.

Quién es Tomás Mazza

El joven influencer ganó popularidad por su contenido vinculado al entrenamiento físico y al estilo de vida saludable. En el último tiempo también incursionó en el boxeo y amplió su presencia en distintas plataformas digitales.

Mientras tanto, Juanita Tinelli continúa con sus proyectos vinculados al modelaje y las redes sociales, manteniendo un perfil activo que suele generar repercusión entre sus seguidores.

Por ahora, la relación se mueve en el terreno de las especulaciones, aunque los gestos públicos entre ambos mantienen el interés de los usuarios.