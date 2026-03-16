Comercio en Paraná: referente analiza crisis y soluciones para el sector

REDACCIÓN ELONCE
Gabriel Icasati, secretario de la Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial de Paraná, habló en Quién Dice Qué sobre la situación crítica del comercio local, con locales vacíos, altos costos y propuestas para reactivar ventas y empleo.
La situación del comercio en Paraná atraviesa momentos críticos según el análisis de Gabriel Icasati, secretario de la Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial de la ciudad. En diálogo con Quién Dice Qué, el programa que se emite los lunes por Elonce, Icasati detalló las dificultades que enfrentan los comerciantes ante altos costos, baja venta y competencia del comercio electrónico.
“Venimos asistiendo de un tiempo a esta parte a una dificultad muy grande para el comercio para mantener, no hay ventas y están por el piso”, explicó Icasati durante la entrevista. Con un registro de 96 locales vacíos en el micro y macrocentro de Paraná, el panorama refleja un problema que impacta directamente en el empleo y la economía local.
Icasati profundizó en la complejidad de los gastos de los comerciantes: “Con estas leyes, yo si quiero pago un millón y dicen 'ahora son dos millones por la devaluación, te lo acomodo'. Por 12 meses son 24 millones de pesos, a X porcentaje es una moneda importante”. Además, destacó que la competencia con el comercio electrónico y los monopolios de grandes marcas internacionales obliga a los comerciantes locales a vender más para cubrir costos.
Propuestas para reactivar el comercio
Icasati también presentó una perspectiva constructiva para salir de la crisis: “Los comerciantes estamos bajando el precio de a poco. Las inmobiliarias, los dueños locales y el transporte. Los comerciantes están bajando para vender más, pero tienen que vender cuatro veces más, porque los costos aumentaron y siguen aumentando”.
En relación a la relación con el Estado y la municipalidad, sostuvo: “Me parece que podemos hablar y trabajar junto con el Estado para que nos vaya diciendo 'vamos bien por acá', porque el Estado también tiene que generar tributos para hacer las obras que necesita la provincia”. Icasati enfatizó la importancia de coordinar esfuerzos entre todos los sectores económicos para sostener la ciudad.
Finalmente, destacó el rol del comercio como motor de empleo y actividad económica: “Si un emprendedor quiere armar un negocio, se ve enseguida. El comercio enseguida genera trabajo y genera después el del herrero, el pintor, el soldador. Me parece que el comercio tracciona y la Municipalidad, me parece que estamos trabajando en conjunto, pero falta todavía cosas por hacer”.