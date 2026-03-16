El dólar oficial bajó y se alejó del techo de la banda cambiaria

El dólar oficial registró este lunes una nueva baja en el mercado mayorista y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria, alcanzando el nivel más amplio en más de ocho meses. La divisa estadounidense venía de anotar la semana pasada su primera caída semanal de marzo, en un contexto de volatilidad internacional y señales mixtas tras el último dato de inflación.

Durante la jornada, el tipo de cambio mayorista cayó $4 y cerró en $1.396. Con ese valor, la cotización quedó aproximadamente 16,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.632,48.

En el mercado de contado se negociaron más de u$s370,9 millones, mientras que el volumen total operado durante el día alcanzó los u$s897 millones.

Qué ocurrió con los dólares financieros

En paralelo, los contratos de dólar futuro registraron bajas generalizadas de hasta 0,6%. Las proyecciones del mercado indican que el dólar mayorista podría ubicarse en torno a $1.410 hacia fines de marzo.

En el segmento minorista, el dólar oficial cerró a $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio del sistema financiero relevado por el Banco Central se ubicó en $1.415,85.

El dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, alcanzó los $1.839,50.

Por su parte, los dólares financieros mostraron comportamientos dispares. El dólar MEP retrocedió 0,3% y se ubicó en $1.419,92, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió levemente 0,1% hasta $1.470,36.

En tanto, el dólar blue avanzó hasta los $1.425 para la venta, ubicándose nuevamente por encima del dólar MEP y cerca de $30 por encima del tipo de cambio oficial.

La baja semanal y el contexto internacional

La divisa estadounidense acumuló la semana pasada una caída de $16, lo que marcó su primera baja semanal en marzo. Este movimiento se dio pese a un contexto internacional en el que el dólar se fortaleció frente a otras monedas.

El índice dólar global subió alrededor de 1,3%, mientras que la demanda internacional por la divisa se mantuvo firme en medio de la suba del precio del petróleo, que volvió a superar los 100 dólares por barril por primera vez en 2026.

El economista Gustavo Ber explicó que la tendencia del tipo de cambio mayorista responde, en parte, a un escenario de mayor disponibilidad de divisas.

“El dólar mayorista sigue aflojando y llega a testear la zona de los $1.390 dentro de un clima de exceso de divisas que podría acelerarse próximamente por las liquidaciones del campo”, señaló.

El especialista agregó que el foco del mercado también está puesto en la dinámica monetaria y en el manejo de pesos en circulación.

“Las miradas se dirigen a la dinámica de los pesos, ya que liberarlos o absorberlos dependerá de la reacción de la demanda de dinero. De lo contrario, el objetivo de acumulación de reservas podría tensionarse con el de desinflación”, analizó.

Compras del Banco Central y reservas

En paralelo, el Banco Central continúa con su estrategia de compras en el mercado oficial de cambios. En la última rueda adquirió u$s86 millones, una de las mayores compras registradas en lo que va del mes.

De esta manera, la autoridad monetaria acumula u$s3.206 millones en compras durante 2026.

Desde comienzos de año, el Banco Central viene interviniendo de manera sistemática en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Aunque inicialmente había planteado un límite de absorción cercano al 5% del volumen operado, las compras superaron ese nivel sin generar presiones significativas sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, el contexto internacional continúa impactando en el nivel de reservas brutas.

En la última jornada, las reservas cayeron u$s272 millones y se ubicaron en u$s45.771 millones, principalmente por la baja en el precio del oro, uno de los activos que integran las reservas del organismo.

A pesar del saldo positivo de intervención en el mercado cambiario durante el año, las reservas netas continúan en terreno negativo, con una estimación cercana a -u$s1.239 millones, lo que sigue siendo uno de los principales desafíos para la política económica.