Petróleo, dólar e inflación: cómo impacta el conflicto en Medio Oriente sobre la economía argentina

El conflicto en Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo comenzaron a modificar el tablero geopolítico y financiero internacional durante las últimas semanas. La ofensiva militar de Estados Unidos sobre Irán y las respuestas contra bases militares en la región generaron un replanteo del valor de distintos activos en los mercados globales.

El primer impacto se registró en el precio del petróleo, debido al peso que tiene la región en la producción mundial de energía. Posteriormente, el movimiento se trasladó a otros activos financieros y commodities.

Para Argentina, comprender las implicancias de este conflicto resulta clave para anticipar posibles efectos en la economía local, publicó Ámbito.

Petróleo y tensiones en el mercado energético

Desde comienzos de marzo, el conflicto en Oriente Medio generó incertidumbre sobre la producción y el transporte de petróleo. La región involucrada concentra cerca del 20% de la producción global y alrededor del 40% de las reservas probadas.

Las tensiones se agravaron con la interrupción del tráfico de buques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Además, las respuestas militares de Irán apuntaron a instalaciones petroleras y a infraestructura clave para el transporte de energía.

Cómo reaccionan los mercados internacionales

Cuando estallan conflictos bélicos, los mercados suelen reaccionar en función de dos variables principales. Por un lado, el daño sobre la infraestructura productiva. Por otro, la duración del conflicto.

En el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, el impacto fue profundo y prolongado. El precio del petróleo tardó cerca de tres años en volver a niveles previos al conflicto, en una guerra que aún continúa.

En el escenario actual, el impacto inicial parece más moderado, aunque los analistas advierten que apenas han transcurrido dos semanas desde el inicio de las hostilidades.

Expectativas sobre el precio del petróleo

Por el momento, el mercado financiero internacional considera que el conflicto podría ser transitorio. Los contratos de futuros del petróleo para fin de año se ubican alrededor de los 80 dólares por barril. Ese valor representa unos 15 dólares por encima del precio previo al conflicto.

Sin embargo, se mantiene más de 20 dólares por debajo de los valores máximos registrados durante las últimas semanas. La evolución del conflicto será determinante para definir el comportamiento del mercado energético.

Impacto en commodities y activos financieros

El aumento del petróleo también generó efectos sobre otros mercados. Los precios de distintos commodities comenzaron a moverse al alza; entre ellos aparecen los granos, metales y tierras raras.

En una primera etapa, estos movimientos habían implicado una mayor debilidad del dólar y una compresión de las tasas de interés de mediano plazo. Pero en la medida en que esto se extendió en el tiempo, los inversores entraron en un modo de flight to quality. Eso reforzó el valor del dólar, que volvió a sus niveles previos.

También generó un cambio en el nivel de las tasas de interés. El primer movimiento había sido hacia abajo, pero cuando el precio del petróleo escaló a un nuevo nivel, el mercado se posicionó a la espera de una inflación más alta.

El sesgo pasó a ser de inflación sostenida por más tiempo (“higher for longer”). Esto implicó una suba de las tasas de interés a 10 años y un cambio en las probabilidades de recorte de tasas de corto plazo.

Qué efectos puede tener en la economía argentina

El conflicto internacional podría tener distintos efectos sobre la economía argentina. Uno de los principales impactos se relaciona con los precios internacionales, en particular, tres sectores en los que el país tiene saldo comercial positivo. Se trata del petróleo y gas, la minería y la producción agroganadera.

Si los precios internacionales se sostienen, estos sectores podrían generar una mayor entrada de divisas.

En el caso del agro, se estima que la cosecha podría generar unos 4.000 millones de dólares adicionales respecto de la campaña anterior.

El sector petrolero podría aportar cerca de 2.500 millones de dólares más.

La minería, en tanto, podría sumar otros 1.000 millones.

Este incremento en las exportaciones también tendría impacto en la recaudación fiscal. Muchos de estos productos pagan derechos de exportación. Por lo tanto, un aumento en los precios internacionales implicaría mayores ingresos para el Estado.

Inversiones y flujos de capital

El impacto en los flujos de capital es más incierto. A nivel global, los conflictos suelen reducir el flujo de inversiones hacia economías emergentes.

Sin embargo, algunos proyectos vinculados a recursos estratégicos podrían volverse más atractivos. En especial aquellos relacionados con energía, minería o alimentos. Esto podría generar oportunidades de inversión en Argentina.

Aunque también existe el riesgo de que los activos soberanos enfrenten mayores presiones financieras.

Inflación: el principal desafío

Uno de los efectos más sensibles podría darse en la inflación local. El aumento de los precios internacionales suele trasladarse a los precios internos.

Si los valores actuales del petróleo y otros commodities se mantienen durante varios meses, podrían sumar entre cuatro y cinco puntos porcentuales a la inflación anual: este fenómeno se conoce como inflación importada.

La evolución dependerá de la duración del conflicto y de cómo reaccionen los mercados internacionales.

Un escenario de oportunidades y riesgos

El nuevo escenario internacional presenta oportunidades y desafíos para la economía argentina. Por un lado, podría favorecer la generación de divisas y el equilibrio fiscal. También podría estimular inversiones vinculadas a recursos estratégicos.

Pero al mismo tiempo introduce un factor de presión sobre la inflación.

El desarrollo del conflicto en Medio Oriente será clave para determinar cómo evolucionan estos efectos en los próximos meses.