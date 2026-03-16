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Pymes se reunirán frente al Congreso para exponer sobre la crítica situación que atraviesa la industria nacional

Un centenar de de empresarios y representantes de cámaras del sector productivo se reunirán el jueves frente al Congreso Nacional para presentarles a los legisladores un diagnóstico sobre la realidad de la industria nacional y visibilizar la situación que atraviesa el sector.

16 de Marzo de 2026
Pymes, en crítica situación
Pymes, en crítica situación

Un centenar de de empresarios y representantes de cámaras del sector productivo se reunirán el jueves frente al Congreso Nacional para presentarles a los legisladores un diagnóstico sobre la realidad de la industria nacional y visibilizar la situación que atraviesa el sector.

Un centenar de de empresarios y representantes de cámaras del sector productivo se reunirán el jueves a las 11 horas frente al Congreso Nacional para presentarles a los legisladores un diagnóstico sobre la realidad de la industria nacional y visibilizar la situación que atraviesa el sector.

 

La iniciativa surgió tras una reunión virtual de empresarios pymes en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades para mantener los niveles de producción.

 

Durante ese encuentro, los participantes trataron temas como el acceso al financiamiento, los costos productivos y el impacto de la coyuntura económica en las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

 

De acuerdo con la información difundida por las entidades organizadoras, participan del encuentro representantes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

 

 

Según indicaron a Noticias Argentinas, los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que sintetice propuestas para preservar el entramado productivo y el empleo industrial.

 

Al respecto, representantes del sector señalaron: “Las pymes industriales necesitamos ser escuchadas. Representamos producción, inversión y miles de puestos de trabajo en todo el país”.

 

El encuentro busca que legisladores de distintas bancadas conozcan el impacto de las condiciones económicas actuales sobre la producción. Asimismo, se pretende abrir un canal de diálogo institucional para analizar herramientas que permitan fortalecer la industria nacional.

Temas:

PYME industria nacional
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