Sabrina Rojas y José Chatruc disfrutaron una escapada romántica en Brasil

Sabrina Rojas se fue de viaje con Pepe Chatruc y compartieron imágenes en redes sociales

Sabrina Rojas y José Chatruc compartieron imágenes de su romántica escapada a Brasil, donde disfrutaron de días de playa, relax y complicidad, consolidando el vínculo que comenzaron hace pocas semanas.

A través de sus redes sociales, ambos publicaron fotos desde la costa: ella, relajada en una reposera con bikini y lentes de sol; él, cerca del mar, mostrando un perfil distendido. Si bien no posaron juntos en todas las imágenes, la coincidencia de locación dejó en evidencia que comparten el viaje.

Antes de partir, la pareja había subido una selfie desde un ascensor, sonrientes y con equipaje en mano, anticipando la escapada. Horas más tarde, las postales playeras confirmaron el destino elegido para este segundo viaje juntos fuera del país.

El romance comenzó en encuentros informales con amigos en común, entre partidos de pádel y cenas, donde surgió la química. Con el paso de los días, los intercambios en redes y las apariciones públicas fueron afianzando el vínculo.

Aunque aún no oficializaron la relación, Rojas definió el presente con humor como el de “amigos que se besan”, mientras que Chatruc se muestra más reservado, apostando a transitar el vínculo sin presiones.

Este viaje a Brasil marca un nuevo paso en la relación, que poco a poco gana exposición y muestra señales de crecimiento, entre el disfrute, la complicidad y la expectativa por lo que vendrá.