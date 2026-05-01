Jubilado con 30 años de aportes: cuánto cobra en mayo 2026

Un jubilado con 30 años de aportes en Argentina percibe en mayo de 2026 haberes actualizados por inflación, con bono incluido en los casos de ingresos más bajos.
Un jubilado con 30 años de aportes en Argentina cobra en mayo de 2026 un haber que varía según su historia salarial, aunque con un piso garantizado por el Estado. De acuerdo a los datos oficiales de ANSES, la jubilación mínima se ubica en $393.250,17, y asciende a $463.250,17 con el bono extraordinario de $70.000.
El incremento aplicado este mes es del 3,38%, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC, que rige el sistema de movilidad jubilatoria. Este mecanismo ajusta los haberes mensualmente con dos meses de retraso, buscando sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Si bien el monto final depende de los salarios registrados durante la vida laboral, la mayoría de quienes cumplen con los 30 años de aportes terminan percibiendo un ingreso cercano al haber mínimo, especialmente en casos de trayectorias laborales con ingresos bajos o irregulares.
Cómo se calcula el haber inicial
El cálculo del haber para un jubilado con aportes completos se basa en el promedio de los últimos 120 salarios actualizados, correspondientes a los últimos 10 años de actividad. Para ello, ANSES suma todos esos ingresos, los divide por 120 y luego aplica un índice de actualización oficial.
Este índice es determinante, ya que ajusta los salarios históricos según la evolución de los ingresos. Por ejemplo, un sueldo de mayo de 2025 puede actualizarse con un coeficiente cercano a 148,41, mientras que uno de mayo de 2026 alcanza valores próximos a 201,53, reflejando el impacto de la inflación acumulada.
Desde diciembre de 2025, además, se implementó un índice combinado que contempla tanto la evolución de salarios (RIPTE) como la movilidad jubilatoria, modificando el cálculo para los nuevos beneficiarios del sistema previsional.
Montos según cada situación
En términos generales, se pueden identificar tres escenarios para un jubilado con 30 años de aportes. El primero y más frecuente es el de quienes perciben la jubilación mínima: $393.250,17 sin bono y $463.250,17 con el refuerzo.
En un segundo grupo se encuentran los jubilados con haberes medios, que superan la mínima pero no alcanzan el tope establecido. En estos casos, pueden recibir un bono proporcional hasta completar el ingreso base definido por el Gobierno.
Por último, quienes tuvieron salarios altos durante su vida laboral pueden acceder a la jubilación máxima, que en mayo de 2026 asciende a $2.646.201,22, aunque estos casos representan un porcentaje menor dentro del total.
Bono, adicionales y otras prestaciones
El bono extraordinario de $70.000 continúa siendo una herramienta clave para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Está dirigido principalmente a quienes cobran la mínima, aunque también se otorga de manera proporcional a quienes no alcanzan el umbral establecido.
El sistema previsional también contempla un adicional del 1% por cada año extra de aportes, con un tope del 15%. Esto permite mejorar el haber inicial para quienes superan los 30 años requeridos, aunque no garantiza superar el piso mínimo.
Además, otras prestaciones sociales también fueron actualizadas en mayo de 2026. Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas y asignaciones como la AUH y la AUE, todas ajustadas por el mismo índice inflacionario.