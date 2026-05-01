Frigerio visitó obras de viviendas en Gualeguaychú y confirmó plazos de finalización

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves dos barrios en construcción en Gualeguaychú, donde se ejecutan 79 viviendas a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), en el marco de la política habitacional provincial.

Durante la recorrida, Rogelio Frigerio reafirmó que la gestión provincial tiene como objetivo concluir todas las obras iniciadas, en un contexto donde aún persisten proyectos inconclusos en distintos puntos de Entre Ríos.

En ese sentido, Rogelio Frigerio destacó que los trabajos en curso avanzan con plazos definidos y forman parte de una estrategia para dar respuesta a la demanda habitacional.

Compromiso de finalizar las obras

El mandatario explicó que las viviendas se desarrollan en dos etapas, con una primera entrega prevista para este año.

“Son viviendas que esperamos terminar en una primera etapa en agosto de este año, y una segunda parte en los primeros meses del año que viene”, sostuvo.

Además, remarcó el lineamiento central de la gestión: “Vamos a terminar todas las obras que empezamos, no vamos a dejar ninguna vivienda a medio hacer”.

Frigerio también señaló que al asumir encontraron una cantidad significativa de construcciones paralizadas.

“Había más de 2.000 viviendas paralizadas o intrusadas en la provincia. Eso no corresponde, es una mala imagen y un uso ineficiente de recursos”, afirmó.

Avance de los barrios en construcción

El barrio Gualeguaychú II, compuesto por 42 viviendas, presenta un avance del 63,44% en las unidades habitacionales y del 21,02% en infraestructura. La inversión destinada a este proyecto supera los 2.884 millones de pesos en viviendas y más de 337 millones en obras complementarias.

Las unidades incluyen 39 prototipos estándar y tres adaptadas para situaciones especiales, todas de 63 metros cuadrados con dos dormitorios.

Por su parte, el barrio Gualeguaychú III, con 37 viviendas, registra un avance del 46,85% en las unidades y del 26% en infraestructura. La inversión alcanza los 1.638 millones de pesos en viviendas y cerca de 360 millones en infraestructura.

En este caso, se construyen 35 viviendas estándar y dos adaptadas, también con una superficie de 63 metros cuadrados y dos dormitorios.

De la actividad participaron el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto a equipos técnicos y autoridades locales.