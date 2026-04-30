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Política Celebró 206 años

La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos “es una de las mejores del país”, aseguró Frigerio

La Banda de la Policía “es parte de nuestra cultura. Cambian los directores, cambian algunos músicos y el espíritu no cambia, la buena onda no cambia, el respeto por nuestras raíces no cambia”, indicó el gobernador Rogelio Frigerio.

30 de Abril de 2026
Frigerio valoró la presentación.
Frigerio valoró la presentación. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Banda de la Policía “es parte de nuestra cultura. Cambian los directores, cambian algunos músicos y el espíritu no cambia, la buena onda no cambia, el respeto por nuestras raíces no cambia”, indicó el gobernador Rogelio Frigerio.

Este jueves se llevó a cabo la presentación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos en el marco de la conmemoración de sus 206 años. Fue en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná y contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La Banda de la Policía de Entre Ríos no solo ha perdurado en el tiempo, sino que ha mejorado año a año, convirtiéndose en una de las mejores bandas del país. Todos quieren que sea parte de alguna conmemoración porque son excelentes músicos y le ponen muchísima onda a lo que hacen”, sostuvo Frigerio en primera instancia.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La Banda de la Policía “es parte de nuestra cultura. Cambian los directores, cambian algunos músicos y el espíritu no cambia, la buena onda no cambia, el respeto por nuestras raíces no cambia”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El jefe de la Policía de la provincia de Entre Ríos, Claudio González, a su turno, expuso: “Es el primer regalo que tiene la banda en estos 206 años. El teatro está lleno, con la capacidad total y de distintas edades. Es una banda de historia, que ha estado en el Teatro Colón y distintos festivales. Recorre la provincia y el país. Es un orgullo”.

Temas:

Banda de Música de la Policía Rogelio Frigerio
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