UPCN Entre Ríos, rumbo a Plaza de Mayo: "Vamos a hacer sentir la fuerza del movimiento obrero en las calles"

La representación entrerriana se integrará a la columna federal de UPCN en una jornada de protesta atravesada por un creciente clima de conflictividad social, con eje en el rechazo a la política económica del Gobierno nacional y a la reforma laboral.

El Secretario General de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, destacó la relevancia de la presencia provincial y afirmó: "Vamos a hacer sentir la fuerza del movimiento obrero y recuperar la calle. Esta movilización expresa el cansancio y el hastío de miles de trabajadores frente a políticas que ajustan siempre sobre los mismos".

El dirigente advirtió sobre el crítico escenario social y económico que atraviesa el país: "En un contexto de crecimiento del desempleo y de aumento sostenido del costo de la canasta básica, los trabajadores no llegan a fin de mes. Esta realidad empuja a muchas familias al endeudamiento incluso para alimentarse, llevándolas a una situación límite que ya no puede sostenerse más".

Además, subrayó que "el impacto del ajuste golpea con especial dureza al sector estatal: no sólo recae sobre los trabajadores, sino también sobre el propio Estado, que se ve debilitado en su rol esencial de garantizar derechos".

En ese sentido, ratificó que "la defensa del Estado es una bandera irrenunciable del movimiento obrero organizado" y agregó: "No vamos a permitir que se avasallen derechos ni que se vulneren las condiciones de dignidad del pueblo trabajador por decisiones políticas que sólo benefician a unos pocos".

Finalmente, llamó a profundizar la unidad del conjunto de los sectores del trabajo: "La lucha tiene que ser organizada, colectiva y convocarnos a todos, porque la política que lleva adelante el gobierno nacional nos golpea sin distinción".