Investigan a enfermero por vender certificados falsos: “antivacunas vacunados" y una “palabra clave” para acceder

Un grave hecho sacude al sistema de salud de la localidad de Las Heras, Mendoza, donde un enfermero que trabajaba en un centro de salud de la zona de El Pastal fue apartado de su cargo tras ser acusado de emitir y vender certificados de vacunación falsos. La maniobra habría sido dirigida a familias que se oponen a la inmunización.

Según la investigación judicial y administrativa, el trabajador habría implementado un sistema de cobro por la entrega de documentación apócrifa que acreditaba la aplicación de vacunas sin que estas se hubieran realizado efectivamente.

El esquema incluía un “tarifario” fijo de $170.000 por certificado, con incrementos de hasta $60.000 adicionales según la cantidad de dosis que se debían simular en los registros oficiales.

El hallazgo que destapó la maniobra

La irregularidad salió a la luz gracias a la advertencia de un médico de San Rafael, quien detectó una situación estadísticamente inusual. Un “grupo de familias históricamente identificadas como antivacunas” presentó en simultáneo carnets de vacunación completos y al día, según publicó Cadena3.

La inconsistencia despertó sospechas, lo que derivó en una investigación interna que permitió rastrear el origen de los certificados hasta el centro de salud de El Pastal, en Las Heras.

Investigación y consecuencias sanitarias

Las autoridades sanitarias provinciales dispusieron el apartamiento inmediato del enfermero, mientras avanza una causa judicial por falsificación de documento público.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los certificados habrían sido emitidos sin la aplicación real de las vacunas, e incluso cargados directamente en el sistema nominal oficial, lo que agrava la situación por el impacto en los registros sanitarios.

Posible red y avances de la causa

La Justicia intenta establecer ahora si el enfermero actuaba solo o si formaba parte de una red más amplia dedicada a la emisión irregular de certificados.

Según trascendió, los interesados debían contar con una recomendación y hasta una “palabra clave” para obtener los documentos, informó ELNUEVE.com.

El acusado enfrenta cargos que podrían derivar en inhabilitación profesional y penas de prisión.