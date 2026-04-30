Adolescente con discapacidad murió ahogada en una pileta terapéutica

La víctima fatal, de 13 años, estuvo 30 minutos bajo el agua sin ser asistida y murió. Su familia denunció abandono y pide justicia.
Renata, una adolescente de 13 años murió ahogada en la pileta de un centro terapéutico ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Tenía una discapacidad y asistía habitualmente a ese establecimiento.
El hecho ocurrió el pasado sábado pasado durante una actividad coordinada para pacientes con necesidades especiales. La familia de la víctima exige justicia y apunta a la falta de supervisión del personal del lugar. Tres personas están imputadas por el caso.
El episodio motivó una investigación que quedó a cargo de la fiscalía número 10 de Escobar que brindó algunos datos, entre ellos que la menor "pasó 30 minutos debajo del agua sin que nadie se diese cuenta dónde estaba”.
Además tras revisar las filmaciones, se comprobó que la persona que ingresó a la pileta junto a Renata se retiró y la dejó sola en un momento. A eso se sumó que otro responsable también se ausentó, al igual que el guardavidas que estaba a cargo de los chicos. De esa manera, la pileta quedó sin supervisión.
En ese contexto, la menor habría intentado buscar un elemento de flotación en la parte más profunda, se ahogó y nadie advirtió lo que estaba ocurriendo.
"No estaban atentos"
El padre de la niña, Ignacio Aris, habló públicamente en las últimas horas y contó que su hija tenía limitaciones motrices que le impedían manejarse sola en el agua, por lo que consideró inaceptable que haya quedado sin supervisión.
“Era imposible que nadara sola. La dejaron sin control en un lugar donde debía estar acompañada”, afirmó, tras señalar que la menor quedó sola sin que nadie interviniera.
El hombre también cuestionó el rol del personal de seguridad, al asegurar que los guardavidas no reaccionaron a tiempo. “No estaban atentos a lo que pasaba”, indicó.
“Estamos acá despidiendo a la nena, estamos todos muy tristes, muy mal, la verdad que hoy yo tenía que haberla llevado al colegio, no tenía que estar acá y al parecer hay tres personas que son las que tenían que estar como responsables en la pileta y no lo estuvieron”, concluyó.
Mientras tanto, una tía de la víctima aseguró que la menor no sufrió una descompensación, sino que se trató de un ahogamiento vinculado a la falta de control. Además, pidió que se investigue a fondo lo ocurrido y reclamó medidas sobre el funcionamiento del lugar, indica el sitio ADNSur.