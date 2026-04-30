Contratos de alquiler con actualización en mayo registran subas de dos dígitos

El inicio de un nuevo mes traerá incrementos en distintos contratos de alquileres, en función del tipo de acuerdo firmado entre propietarios e inquilinos. En mayo de 2026, las subas estarán determinadas principalmente por ajustes vinculados a la inflación y al índice Casa Propia.

Actualmente, en el mercado de alquileres conviven tres modalidades contractuales, que dependen del momento en que se firmaron los acuerdos. Cada una establece diferentes criterios de actualización, lo que impacta de manera directa en los montos que deberán abonar los inquilinos.

En este contexto, durante mayo se aplicarán aumentos en dos tipos de contratos: aquellos que se ajustan por inflación (IPC) y los que utilizan el índice Casa Propia.

Ajustes por inflación

Los contratos de alquileres firmados desde fines de diciembre de 2023, tras la derogación de la ley, suelen incluir actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para quienes tengan ajustes cada cuatro meses, el incremento en mayo será del 12,56%, según el último índice publicado. Esto implica, por ejemplo, que un alquiler de $600.000 pasará a aproximadamente $675.337, mientras que uno de $900.000 se elevará a más de $1.013.000.

Este tipo de modalidad es actualmente la más frecuente en el mercado, con contratos que se pactan con mayor flexibilidad entre las partes.

Incrementos por Casa Propia

En el caso de los contratos de alquileres firmados bajo el índice Casa Propia, también se aplicará un ajuste durante mayo, según informó La Nación.

Estos acuerdos, que corresponden a contratos firmados entre octubre y diciembre de 2023, registrarán una suba semestral del 15,13%.

Se trata del quinto y último incremento previsto bajo esta modalidad, que en algunos casos lleva los valores por encima de los precios actuales del mercado.

Qué ocurre con otros contratos

Los contratos de alquileres firmados bajo la antigua ley, con ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL), ya no registran incrementos en este mes, aunque muchos continúan vigentes.

No obstante, existen acuerdos particulares que aún utilizan este índice con actualizaciones más frecuentes, que en mayo podrían tener subas cercanas al 9,32%.

Un mercado en transformación

El escenario actual de los alquileres muestra una predominancia de contratos con ajustes frecuentes y atados a la inflación, con acuerdos de menor duración que los vigentes anteriormente.

Además, especialistas señalan que los valores publicados para nuevos contratos tienden a ubicarse por debajo de los montos que ya pagan los inquilinos con acuerdos anteriores, lo que refleja una adaptación del mercado a la desaceleración de la inflación.