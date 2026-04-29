Bono ANSES de $125.000: quiénes podrán recibirlo en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que liquidará un bono ANSES de $125.000 en mayo de 2026 destinado a parejas que hayan contraído matrimonio recientemente. Este pago forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), que buscan brindar asistencia económica en momentos especiales de la vida familiar, como nacimientos, adopciones y matrimonios. A diferencia de otras prestaciones periódicas, se trata de un pago único, que tiene como objetivo respaldar el inicio de la nueva etapa familiar.

El bono ANSES de $125.000 está dirigido a trabajadores registrados y ciertos beneficiarios del sistema previsional. Pueden solicitarlo: trabajadores en relación de dependencia del sector privado, personas cubiertas por ART, beneficiarios de prestaciones por desempleo, trabajadores de temporada con aportes vigentes y titulares de pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur. Además, si ambos cónyuges cumplen los requisitos, cada uno puede recibir $123.307, sumando un total de $246.614 para la pareja.

Foto: Archivo Elonce.

Para acceder al bono ANSES de $125.000, se deben cumplir ciertos límites de ingresos y antigüedad laboral. El ingreso familiar no puede superar los $5.792.487 brutos y ningún integrante debe superar los $2.896.244 individuales. Además, los solicitantes deben presentar el certificado de matrimonio civil, DNI de ambos cónyuges y acreditar al menos seis meses de antigüedad laboral al momento del casamiento. El trámite puede realizarse desde los 2 meses hasta los 2 años posteriores a la boda.

Cómo realizar el trámite

El trámite se puede completar de manera online a través de Mi ANSES. Es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar los datos personales y cargar el acta de matrimonio y los DNI. También se puede solicitar atención presencial con turno previo. Una vez aprobada la solicitud, el pago se deposita en la cuenta bancaria asociada al CUIL en un plazo de hasta 30 días hábiles.

Foto: Archivo Elonce.

Este beneficio se suma a otras asignaciones de pago único que ofrece ANSES, como las de nacimiento y adopción, que comparten los mismos requisitos y montos, reforzando el respaldo económico a las familias argentinas en momentos clave de sus vidas.