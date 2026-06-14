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Más de 300 estudiantes se beneficiarán con obras en una histórica escuela de Nogoyá

Con una inversión provincial de 40 millones de pesos, se ejecutan trabajos de impermeabilización y optimización de desagües pluviales en la escuela Nº 1 "Carlos María de Alvear". La intervención permitirá solucionar problemas de filtraciones y anegamientos.

14 de Junio de 2026
Obras en histórica escuela de Nogoyá
Obras en histórica escuela de Nogoyá Foto: Gobierno de Entre Ríos

Con una inversión provincial de 40 millones de pesos, se ejecutan trabajos de impermeabilización y optimización de desagües pluviales en la escuela Nº 1 "Carlos María de Alvear". La intervención permitirá solucionar problemas de filtraciones y anegamientos.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, avanza con una obra de mejoras edilicias en la Escuela Nº 1 "Carlos María de Alvear" de la ciudad de Nogoyá. La intervención comprende una inversión provincial de 40 millones de pesos y beneficiará a 335 estudiantes que asisten al establecimiento que es uno de los edificios educativos más emblemáticos de la localidad.

 

La institución presenta una construcción de principios del siglo pasado, cuenta con una superficie de 2.900 metros cuadrados y se encuentra ubicada en la manzana delimitada por las calles Maipú, Mantegazza, Urquiza y Boulevard Sarmiento. Los trabajos se orientan a resolver problemas de filtraciones y acumulación de agua que afectan distintos sectores del edificio durante los días de lluvia. El plazo de ejecución previsto es de 60 días corridos y la firma responsable de la obra es Ascua Diego.

Al referirse a la intervención, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que "esta obra permitirá dar respuesta concreta a problemas edilicios que afectan el normal funcionamiento de una institución histórica y muy representativa para la ciudad de Nogoyá. Nuestro norte es hacer posible y concreto espacios educativos seguros y adecuados para que los más de 300 chicos que asisten al establecimiento y el personal de la institución puedan desarrollar sus actividades diariamente".

 

En cuanto a los trabajos previstos, se ejecutará una nueva cubierta de chapa sobre 130 metros cuadrados de losas existentes para mejorar el escurrimiento del agua y redireccionar los desagües hacia la vía pública. Además, se realizarán trabajos de impermeabilización en aulas de ambas alas del edificio, se incorporarán nuevas bajadas pluviales y gárgolas, y se optimizará el sistema de evacuación de aguas existente.

 

Por otra parte, en los sectores de cocina, comedor y sanitarios de una parte nueva del establecimiento, se corregirán problemas de pendientes y filtraciones mediante la construcción de nuevos contrapisos impermeabilizados. Asimismo, se reemplazará el tanque de reserva de agua, contribuyendo a mejorar las condiciones generales de funcionamiento del edificio.

Temas:

Nogoyá mejoras edilicias infraestructura Gobierno de Entre Ríos
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