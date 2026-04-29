 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Refuerzo para jubilaciones y pensiones

Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para mayo de 2026 que alcanza a jubilados y pensionados.

29 de Abril de 2026
Jubilados que cobran la mínima percibirán en mayo el bono de 70.000 pesos
Jubilados que cobran la mínima percibirán en mayo el bono de 70.000 pesos

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para mayo de 2026 que alcanza a jubilados y pensionados.

Mediante el Decreto 292/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno nacional oficializó el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados, con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

 

La medida alcanza a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas administradas por ANSES, así como también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

 

Según se detalló en la normativa, el monto máximo del bono es de $70.000 y se paga en forma completa a quienes perciben haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional.

Alcance y criterios de pago

Para quienes superan el haber mínimo, el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope equivalente a la suma del haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

 

Además, el decreto establece que el beneficio tiene carácter no remunerativo, no fue sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos. En el caso de pensiones con más de un beneficiario, se considera un único titular a los fines del cobro del bono.

Objetivo de la medida

Desde el Ejecutivo argumentaron que la decisión se toma para mitigar los efectos de la fórmula anterior de movilidad jubilatoria, que no contemplaba plenamente la inflación y generaba retrasos en los haberes.

 

Asimismo, remarcaron que el refuerzo se sumó al esquema vigente de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), implementado desde julio de 2024.

 

Finalmente, se faculta a ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para garantizar la correcta implementación, control y pago del bono extraordinario previsional.

Temas:

bono Jubilados Pensionados Anses
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso