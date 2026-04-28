ANSES: los supermercados que ofrecen descuentos a jubilados para ahorrar hasta $35.000

ANSES: los supermercados que ofrecen descuentos a jubilados. En un escenario económico donde maximizar el presupuesto es vital, el programa Beneficios ANSES se consolida como un aliado estratégico para millones de argentinos. Con más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, los titulares de prestaciones pueden acceder a reintegros del 10% que, sumados a otras promociones, permiten un ahorro mensual de hasta $35.000.

Si cobra una jubilación, pensión o asignación de ANSES, le detallamos cuáles son los supermercados con descuento y los beneficios específicos de cada uno.

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos de ANSES?

El programa está diseñado para que el beneficio se active de forma automática al pagar con la tarjeta de débito donde se perciben los haberes. Los grupos alcanzados son:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de Asignaciones Familiares y Becas Progresar.

Supermercados adheridos: Días y montos de reintegro

Cada cadena de supermercados tiene una modalidad diferente para aplicar los beneficios. A continuación, el detalle de los más importantes:

1. Carrefour

Es una de las opciones más fuertes del programa. Ofrece un 10% de descuento de lunes a viernes para mayores de 60 años. Dependiendo del formato de la sucursal (Hiper, Market o Express), el tope de devolución puede escalar hasta los $35.000 mensuales, situándose entre los más altos del mercado.

2. Jumbo, Disco y Vea

En estas cadenas del grupo Cencosud, el ahorro base del 10% de ANSES se puede potenciar. Los días martes, se activa un 25% de ahorro exclusivo en compras presenciales para jubilados y pensionados, con topes de reintegro que pueden alcanzar los $25.000 por cuenta.

3. Supermercados Día

La cadena suele concentrar el beneficio del 10% los días lunes. Sin embargo, la clave aquí es la combinación: si se utiliza junto a billeteras virtuales como Cuenta DNI o BNA+ (en los días que estas entidades ofrecen promociones), el ahorro es significativamente mayor.

4. ChangoMás

Esta cadena ofrece descuentos constantes durante toda la semana. Los límites de ahorro acumulado suelen rondar los $15.000 mensuales, siendo una opción estable para las compras diarias.

El truco para ahorrar $35.000: La "estrategia de acumulación"

Para llegar al tope máximo de ahorro, no basta con el descuento base de ANSES. La clave reside en combinar el 10% del organismo con las promociones de los bancos:

Banco Nación (BNA+ / MODO) : Ofrece un 5% adicional en cadenas como Coto, Carrefour y ChangoMás.

: Ofrece un 5% adicional en cadenas como Coto, Carrefour y ChangoMás. Banco Provincia (Cuenta DNI) : Los miércoles y jueves suele brindar reintegros de hasta $5.000 semanales.

: Los miércoles y jueves suele brindar reintegros de hasta $5.000 semanales. Banco Supervielle: Mantiene beneficios los martes con hasta un 20% en supermercados.

Consejos para no perder el beneficio

Usar la tarjeta de débito correcta : El reintegro solo aplica si pagas con la tarjeta vinculada a tu prestación de ANSES.

: El reintegro solo aplica si pagas con la tarjeta vinculada a tu prestación de ANSES. Verificar el comercio : Podés consultar el listado completo de los más de 12.000 puntos de venta (incluyendo farmacias y locales de indumentaria) en la web oficial de ANSES, filtrando por provincia y localidad.

: Podés consultar el listado completo de los más de 12.000 puntos de venta (incluyendo farmacias y locales de indumentaria) en la web oficial de ANSES, filtrando por provincia y localidad. Atención a los topes: Cada banco y supermercado tiene un límite de devolución. Consultalos antes de pasar por caja para planificar mejor tu compra.

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