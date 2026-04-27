Progresar: confirmaron cuándo se pagarán las cuotas adeudadas del 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó una modificación en el calendario de pagos vinculado a las Becas Progresar 2025. El cambio alcanza a estudiantes que aguardaban la acreditación de cuotas pendientes y otros montos correspondientes al programa educativo.

Según la información difundida, la fecha inicialmente prevista para los primeros días de esta semana fue reprogramada. De esta manera, quienes esperaban el depósito deberán revisar el nuevo cronograma oficial para conocer cuándo se acreditará el dinero.

La actualización también fue replicada en los canales digitales oficiales utilizados por beneficiarios de Progresar, donde se detallaron los nuevos plazos.

Cuándo se realizará el pago

De acuerdo con lo informado, el depósito de los importes adeudados quedó fijado para el miércoles 29 de abril. Ese día se acreditarán distintos conceptos pendientes correspondientes al ciclo 2025.

Entre los montos contemplados aparece el 20 por ciento retenido del beneficio para quienes ya presentaron la certificación de alumno regular exigida por el programa.

Progresar.

Además, también se incluirían cuotas retroactivas que no habían sido liquidadas por cuestiones administrativas y pagos estímulo vinculados al rendimiento académico de determinados beneficiarios.

Qué es el programa Progresar

El sistema de becas Progresar está destinado a acompañar trayectorias educativas de jóvenes que cursan estudios obligatorios, carreras superiores, enfermería o formación profesional.

El objetivo del programa es facilitar la continuidad académica mediante una asistencia económica mensual, sujeta al cumplimiento de requisitos como regularidad, avance educativo e ingresos familiares dentro de determinados parámetros.

En los últimos años, el esquema incorporó distintas líneas específicas según el nivel de formación de cada estudiante.

Mientras se regularizan pagos pendientes, continúa el proceso de inscripción para la edición 2026 de Progresar. Según el cronograma vigente, las líneas Superior y Enfermería mantienen abierta la convocatoria hasta el 30 de abril.