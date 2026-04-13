Abrieron la inscripción para las becas provinciales de nivel superior: requisitos y plazos

Desde este lunes se encuentra habilitada la inscripción para las becas provinciales destinadas a estudiantes de nivel superior en Entre Ríos. El proceso se extenderá hasta el 31 de mayo y está dirigido a quienes cursen carreras terciarias o universitarias durante el ciclo lectivo 2026.

La convocatoria establece una serie de condiciones que deberán cumplir los aspirantes, tanto en lo académico como en lo socioeconómico. Además, la solicitud deberá completarse de manera digital a través de la plataforma habilitada por el Instituto Becario.

Desde el organismo se recordó que la inscripción no implica la aprobación automática, ya que cada solicitud será evaluada antes de definir su otorgamiento.

Requisitos para acceder al beneficio

Entre las principales condiciones, se establece que los postulantes deben haber nacido en Entre Ríos o acreditar al menos tres años de residencia en la provincia.

En cuanto a los ingresos, el grupo familiar no debe superar el equivalente a seis salarios mínimos, vital y móvil. Para verificar esta condición, se realizarán cruces de datos con organismos como ARCA, ANSES y ATER.

En el plano académico, los estudiantes deben ser alumnos regulares y tener aprobado un porcentaje mínimo de materias: el 70% en el caso de carreras terciarias y el 50% para nivel universitario, tomando como referencia el mes de junio.

Becas provinciales.

También se aclaró que no podrán acceder quienes hayan cambiado de carrera tras haber sido beneficiarios en 2025, ni quienes cursen bajo modalidad a distancia o ya cuenten con un título superior.

Cómo realizar la inscripción

El proceso para acceder a las becas provinciales se realiza de manera digital. El primer paso es ingresar al sitio oficial del Instituto Becario y descargar la aplicación “Mi Beca”.

Luego, el usuario deberá registrarse con sus datos personales, crear una contraseña y validar la cuenta a través del correo electrónico.

Una vez completados estos pasos, se podrá acceder al sistema para cargar la información requerida y adjuntar la documentación solicitada.

Documentación y plazos

Para completar la inscripción, será necesario presentar constancia de alumno regular, historial académico actualizado y documentación personal. En el caso de nuevos postulantes, también se solicitará DNI, constancia de CUIL y comprobantes de ingresos del grupo familiar.

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de mayo, durante las 24 horas, exclusivamente a través de la plataforma digital.

De esta manera, el programa de becas provinciales vuelve a abrir su convocatoria con el objetivo de acompañar la continuidad educativa de estudiantes entrerrianos en el nivel superior.