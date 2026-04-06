Inscripción de las Becas Progresar 2026: fechas para cada una de las líneas educativas

La Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, detalla en su página web cuáles son las fechas de inicio y cierre para las inscripciones de las distintas líneas educativas de las Becas Progresar para el ciclo lectivo 2026.

Las Becas Progresar se pagan mediante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y habitualmente, el programa cuenta con dos convocatorias anuales. La primera, como en este caso inicia en marzo y/o abril y la segunda, suele abrirse entre agosto y septiembre.

Progresar es una beca educativa que acompaña a los jóvenes para que terminen la educación obligatoria, continúen estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente.

Inscripción 2026 de las Becas Progresar

Antes de iniciar el trámite para las Becas Progresar 2026, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción.

Primera convocatoria 2026:

Progresar Obligatorio se encuentra abierta del 27 de marzo al 24 de abril. La beca está destinada a estudiantes que cursen el nivel secundario.

Progresar Superior, el trámite dio inicio el 6 de abril y finalizará el 30 de abril para quienes cursen el nivel superior y Enfermería.

Formación Profesional tendrá su apertura anual el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

La convocatoria para este año fue formalizada mediante la Resolución 172/2026, que también aprobó los nuevos reglamentos del programa y sus condiciones de acceso.

Por otro lado, la Secretaría de Educación confirmó que el beneficio a liquidar por ANSES se mantendrá en $35.000 como el año pasado.

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