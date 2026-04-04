Becas Progresar de ANSES: monto y cuándo cobro en abril 2026

Las Becas Progresar de ANSES: el monto y cuándo cobro en abril 2026 quedaron oficialmente definidas tras el anuncio del Gobierno nacional, que detalló tanto los valores actualizados como el calendario de pagos correspondiente al cuarto mes del año. El programa continúa siendo una herramienta central para acompañar a estudiantes y personas en formación laboral.

Según lo informado, el monto mensual establecido para todas las líneas del programa asciende a $35.000. Sin embargo, el esquema de pago mantiene la modalidad habitual: se liquida el 80% del total, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante se retiene y se abona posteriormente, una vez que el beneficiario acredita su regularidad académica.

El cronograma de cobro presenta variaciones dependiendo de la fecha de adjudicación de la beca. Aquellos que ingresaron en la primera convocatoria del año accederán a un total de 12 cuotas, mientras que quienes se sumaron en instancias posteriores percibirán un esquema reducido de seis pagos.

Diferencias según la línea del programa

El programa Becas Progresar abarca distintas líneas diseñadas para cubrir diferentes niveles educativos y perfiles de beneficiarios. En el caso de la educación obligatoria, está dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años, con algunas excepciones que permiten ampliar el rango etario.

Foto: Archivo Elonce.

Por su parte, la línea de educación superior incluye a estudiantes terciarios y universitarios, tanto ingresantes como avanzados, con un límite de edad que puede extenderse hasta los 30 años. En contraste, la línea de enfermería no presenta tope etario, lo que amplía significativamente el alcance del beneficio.

En cuanto a la formación profesional, está orientada a personas de entre 18 y 24 años, aunque puede extenderse hasta los 35 años en el caso de quienes no cuentan con empleo formal, reforzando así el objetivo de inclusión laboral.

Requisitos y proceso de inscripción

Para acceder a las Becas Progresar, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades. Entre los principales requisitos se encuentra ser argentino nativo o naturalizado con al menos dos años de residencia en el país y contar con ingresos familiares que no superen tres salarios mínimos.

Además, es obligatorio estar inscripto como alumno regular en una institución educativa reconocida, disponer de una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular y acreditar el cumplimiento del esquema de vacunación vigente.

Foto: Archivo Elonce.

El proceso de inscripción se realiza de manera online, ya sea a través de la plataforma oficial del programa o mediante la aplicación Mi Argentina. Allí, los interesados deben completar información personal, socioeconómica y académica para formalizar la solicitud.

Fechas clave y continuidad del programa

Durante abril, continúa abierto el cronograma de inscripción para nuevos postulantes. La línea de educación obligatoria permanece disponible hasta el 24 de abril, mientras que las inscripciones para educación superior y enfermería se desarrollan entre el 6 y el 30 del mismo mes.

En tanto, la inscripción para formación profesional comenzará el 27 de abril y se extenderá hasta noviembre, brindando mayores oportunidades a quienes buscan capacitarse en oficios y mejorar sus perspectivas laborales.