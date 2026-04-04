ARCA publicó el cronograma de abril con vencimientos de Monotributo, IVA y Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el calendario impositivo correspondiente a abril de 2026, con el detalle de los vencimientos para personas físicas y empresas a lo largo del mes.

El cronograma difundido por ARCA establece fechas según la terminación de CUIT y abarca obligaciones como Monotributo, IVA, Ganancias, Bienes Personales y regímenes informativos, entre otros.

Desde el organismo remarcaron la importancia de consultar el calendario particular de cada contribuyente para cumplir en término y evitar intereses o sanciones.

El esquema de vencimientos se distribuye a lo largo de todo abril, con semanas que concentran distintos tipos de obligaciones fiscales.

Primeros vencimientos del mes

Durante la primera semana hábil, del 6 al 10 de abril, se concentran compromisos vinculados a retenciones de IVA y Ganancias, además de presentaciones informativas como SISA y SIRE.

En ese mismo período también se ubican los vencimientos correspondientes a trabajadores autónomos, organizados según la terminación de CUIT, y el régimen de casas particulares, con fecha límite el 10.

Estas primeras obligaciones marcan el inicio de un calendario que requiere seguimiento detallado por parte de los contribuyentes.

ARCA.

Fechas clave para Monotributo e IVA

Uno de los vencimientos más relevantes del mes es el del Monotributo unificado, que tendrá fecha única el lunes 20 de abril para todas las categorías.

Por su parte, los vencimientos del IVA se distribuirán entre el 20 y el 24 de abril, con fechas escalonadas según CUIT.

En ese tramo también se incluyen obligaciones específicas para micro y pequeñas empresas, así como pagos a cuenta y percepciones vinculadas a servicios digitales.

Otros compromisos y recomendaciones

Entre el 13 y el 17 de abril se registran vencimientos relacionados con Bienes Personales y anticipos del Impuesto a las Ganancias, tanto para personas humanas como jurídicas.

Además, hacia el cierre del mes, entre el 27 y el 30, se deberán presentar memorias, estados contables y declaraciones juradas correspondientes a distintos regímenes.

Desde ARCA recomendaron a los contribuyentes anticiparse, revisar su situación particular y cumplir en tiempo y forma para evitar recargos o inconvenientes administrativos.