De cuánto es la PUAM en abril de 2026 con la actualización y bono

De cuánto es la PUAM en abril de 2026 vuelve a ser un tema central para jubilados y pensionados, tras la actualización mensual dispuesta por ANSES. Este mes, el haber se ajusta con un incremento del 2,9% tomado de la inflación de febrero, manteniendo el esquema de movilidad que regula las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares.

El valor actualizado de la PUAM alcanza los $304.255,44, a los que se le suma un bono extraordinario de $70.000. Con este refuerzo, el ingreso total para el mes de abril llega a $374.255,44. Este refuerzo sigue siendo fundamental, ya que modifica el ingreso final y mantiene a la PUAM dentro del grupo de prestaciones con mayor impacto del bono completo.

El aumento de abril no solo se limita a la PUAM, sino que también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), las pensiones no contributivas y la jubilación mínima, reforzando el efecto de la movilidad sobre todos los haberes del sistema previsional.

Impacto en otras prestaciones de ANSES

La AUH también recibe el ajuste del 2,9%, quedando en $136.666 como valor general. Sin embargo, el pago mensual directo sigue siendo del 80%, es decir, $109.332,80, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta. La AUH por hijo con discapacidad y la Asignación por Embarazo para Protección Social se ajustan bajo la misma modalidad.

Foto: Archivo Elonce.

Las asignaciones familiares también se actualizan con el esquema de movilidad de abril. La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002, mientras que la Asignación por Embarazo se ubica en el mismo valor general que la AUH. Otros beneficios, como la Ayuda Escolar Anual ($57.379), la asignación por Nacimiento ($79.659) y la de Adopción ($476.268), también se ajustan en este mes.

La importancia del bono y la movilidad

El bono de $70.000 mantiene su valor nominal, mientras que el haber base sube con la movilidad, generando un aumento total significativo. Esto significa que, aunque no todo el ingreso crezca al mismo ritmo, el refuerzo impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, según consignó el organismo.

Con la actualización de abril de 2026, ANSES refuerza el sistema de prestaciones y asignaciones, ofreciendo una mejora puntual en el ingreso de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. Así, el mes se convierte en un período clave para la economía de los hogares que dependen de estos haberes.