AUH abril 2026: confirmaron el calendario de pagos con el aumento del 2,9%

El sitio oficial de Mi Anses confirmó el calendario de pagos de la AUH abril 2026, que incluye un incremento del 2,9% en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. La medida impacta directamente en millones de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, uno de los principales programas de asistencia social administrados por ANSES.

Desde el organismo previsional indicaron que “el calendario ya se encuentra disponible para su consulta”, y remarcaron que los beneficiarios podrán acceder al detalle de sus haberes mensuales a través de la plataforma digital. En ese sentido, destacaron: “Desde la primera fecha del calendario, los titulares de la AUH podrán ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de su liquidación mensual”.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación reciente. Así, el incremento del 2,9% busca sostener el poder adquisitivo de las asignaciones frente al avance de los precios.

Calendario de pagos de la AUH abril 2026

El cronograma oficial difundido por ANSES para la AUH abril 2026 se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

• 10/04/2026: DNI terminados en 0.

• 13/04/2026: DNI terminados en 1.

• 14/04/2026: DNI terminados en 2.

• 15/04/2026: DNI terminados en 3.

• 16/04/2026: DNI terminados en 4.

• 17/04/2026: DNI terminados en 5.

• 20/04/2026: DNI terminados en 6.

• 21/04/2026: DNI terminados en 7.

• 22/04/2026: DNI terminados en 8.

• 23/04/2026: DNI terminados en 9.

Este esquema permite ordenar la acreditación de los pagos y evitar la saturación en los sistemas de cobro. Como es habitual, los montos permanecen disponibles en cuenta una vez depositados.

Nuevos montos tras el aumento

Con la actualización de abril, el monto general de la AUH asciende a $136.666, según lo establecido en la Resolución 79/2026. No obstante, se mantiene la retención del 20% mensual, equivalente a $27.333,20.

De esta manera, el pago directo que reciben los beneficiarios es de $109.332,80, mientras que el monto retenido se acumula para su cobro anual, sujeto a la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio alcanza los $445.003. Tras aplicar la retención correspondiente, el pago directo se ubica en $356.002,40, consolidándose como uno de los montos más elevados dentro del sistema de asignaciones familiares.