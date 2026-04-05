Cronograma de pagos a estatales entrerrianos: se reanuda tras el fin de semana largo

REDACCIÓN ELONCE
Se reinicia este lunes tras los feriados y el fin de semana largo, el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de marzo, para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. El detalle.
Cronograma de pagos. El pasado miércoles, el gobierno provincial dio inicio al cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de marzo, para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.
Tras los feriados de Semana Santa y el fin de semana largo, el cronograma de pagos, se reiniciará este lunes y se extenderá hasta el jueves 9 de abril.
El detalle del cronograma de pagos
Lunes 6 de abril (se acredita el jueves 2 de abril): desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.
Martes 7 de abril: desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.
Miércoles 8 de abril: desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.
Jueves 9 de abril: superior a 2.190.001 pesos.