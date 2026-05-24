Polémica por un mapa que compartió Milei para destacar el crecimiento económico

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un mapa sobre el supuesto crecimiento económico de las provincias argentinas, pero la publicación generó polémica debido a múltiples errores cartográficos y cuestionamientos sobre el origen de los datos utilizados.
El presidente Javier Milei compartió este sábado en sus redes sociales un mapa sobre el supuesto crecimiento económico de las provincias argentinas, pero la publicación generó polémica debido a múltiples errores cartográficos y cuestionamientos sobre el origen de los datos utilizados.
La imagen, difundida también por Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, mostraba a la provincia de Buenos Aires como el único distrito con caída de actividad económica, mientras el resto del país aparecía en crecimiento.
Sin embargo, el gráfico presentó numerosas inconsistencias: faltaba por completo la provincia de Tucumán, no figuraban las Islas Malvinas y varias provincias aparecían deformadas o incompletas respecto de la cartografía oficial argentina, publicó La Nación.
La IAE negó ser autora del informe
El mapa indicaba como fuente un supuesto “Informe Económico Mensual” de la IAE Business School correspondiente a marzo de 2026. No obstante, desde esa institución aclararon públicamente que los datos difundidos no se correspondían con informes elaborados por ellos.
El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes.— IAE Business School (@IAE_Austral) May 24, 2026
En las publicaciones compartidas en la red social X, dirigentes y referentes libertarios utilizaron el gráfico para cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof y defender medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.
Núñez sostuvo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) había demostrado resultados positivos y reclamó la aprobación de un “Súper RIGI”. Además, criticó la política económica bonaerense y pidió al mandatario provincial “promover inversiones bajando gasto e impuestos”.
Otro de los mensajes que replicó Milei fue de una cuenta propagandista. “Qué yunque tener una provincia tan grande gobernada por un inútil”, decía, junto al mapa.
Milei también replicó al ex CEO del HSBC Gabriel Martino, que marcó: “Y pensar que algunos quieren votar a Kicillof. Populismo nunca más. Tenemos que acelerar el cambio cultural de Javier Milei”.
Críticas por los errores del mapa
Las inconsistencias del diseño también generaron cuestionamientos dentro del propio oficialismo. Uno de los que marcó públicamente los errores fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, quien advirtió sobre la ausencia de Tucumán y las deformaciones geográficas.
El mapa fue replicado además por referentes libertarios y dirigentes cercanos al Gobierno, entre ellos el embajador argentino ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, quien también apuntó contra Kicillof.
La controversia se produjo en medio de una semana favorable para el Gobierno en materia económica, contexto en el que Milei utilizó las redes sociales para reforzar el discurso oficial sobre recuperación de la actividad y crecimiento provincial.