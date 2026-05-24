Enviarán al Congreso de la Nación un nuevo paquete de reformas: qué incluye

Paquete de reformas. Tras una reunión en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo confirmó el envío de una nueva tanda de proyectos de ley al Congreso nacional. Se trata del tercer paquete de reformas impulsado por el oficialismo desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias.

La información fue comunicada oficialmente por Adorni a través de sus redes sociales y contempla cuatro iniciativas vinculadas a inversiones, regulación del juego online, transparencia institucional y modificaciones en la Ley de Etiquetado Frontal.

El proyecto de mayor peso político y económico es el denominado “Super RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado previamente mediante la Ley Bases.

El “Super RIGI”, la principal apuesta económica

La iniciativa oficial busca promover industrias que actualmente tienen “escasa o nula presencia” en Argentina, como el hidrógeno verde, la industria aeroespacial, la producción de baterías y la fabricación de vehículos eléctricos.

Entre los principales beneficios previstos aparecen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, un esquema de amortización acelerada de inversiones y la eliminación de aranceles de importación y exportación vinculados a la producción alcanzada por el régimen.

Además, el proyecto propone otorgar “estabilidad fiscal y jurídica” a las inversiones y limitar la posibilidad de que las provincias apliquen Ingresos Brutos superiores al 0,5% sobre las actividades comprendidas.

Ludopatía online y regulación del lobby

Otro de los proyectos incluidos en el paquete es la denominada Ley de Ludopatía, con la que el Gobierno apunta a regular el crecimiento de las apuestas online, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

A diferencia de iniciativas opositoras que proponían restricciones más amplias, el enfoque oficial plantea reforzar controles de identidad, limitar el acceso de menores a las plataformas digitales y establecer mecanismos de control sobre gastos y consumos.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: - Ley de Ludopatía - Super RIGI - Ley de Lobby - Etiquetado Frontal Dios bendiga a la República Argentina. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

En paralelo, el Ejecutivo impulsa una Ley de Lobby destinada a “transparentar las gestiones de representación de intereses ante funcionarios públicos”. Inspirada en modelos aplicados en Estados Unidos y Chile, la propuesta prevé crear un registro obligatorio de lobistas y hacer públicas las reuniones mantenidas con autoridades nacionales.

Cambios en la Ley de Etiquetado Frontal

El cuarto proyecto apunta a modificar la actual Ley de Etiquetado Frontal de alimentos. La propuesta oficialista busca flexibilizar el sistema vigente y reducir o eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional presentes en los envases.

Además, el texto habilitaría nuevamente la utilización de personajes infantiles y celebridades en productos alimenticios como estrategia de marketing, algo restringido por la normativa actual.

Los proyectos comenzarán ahora su recorrido parlamentario en el Congreso.