Manuel Adorni y su esposa gastaron $85 millones en tarjetas y crecen las sospechas judiciales

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, acumularon consumos por más de $85 millones en tarjetas de crédito durante 2025, según datos reconstruidos a partir de registros bancarios, información oficial del Banco Central y fuentes con acceso a documentación financiera reservada. El elevado volumen de gastos despertó interrogantes en el marco de la investigación judicial que analiza la evolución patrimonial del actual jefe de Gabinete y vocero del presidente Javier Milei.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, el matrimonio registró un promedio mensual de consumos de aproximadamente $7,1 millones durante ese período. El dato resulta especialmente llamativo porque el salario bruto de Adorni rondaba los $3,5 millones mensuales mientras que Angeletti figuraba ante ARCA como monotributista.

La reconstrucción financiera sostiene además que desde diciembre de 2023, cuando Adorni desembarcó en la Casa Rosada como vocero presidencial, y hasta marzo de 2026, la pareja acumuló consumos por más de $176 millones en tarjetas Visa, Mastercard y American Express. En paralelo, no registraron atrasos ni mora en los pagos y mantuvieron una calificación crediticia normal dentro del sistema financiero.

Foto: La Nación.

Los movimientos que despertaron sospechas

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores judiciales es la capacidad del matrimonio para afrontar pagos mensuales muy superiores a los ingresos declarados oficialmente. Según los registros analizados, en varios meses las cancelaciones de tarjetas duplicaron e incluso superaron ampliamente el sueldo informado por el funcionario nacional.

Por ejemplo, en agosto de 2024 el matrimonio habría afrontado pagos por $7,5 millones; en mayo de 2025 otros $7,1 millones; mientras que en octubre de ese mismo año se registró una cancelación cercana a los $9,7 millones. Todos esos pagos se realizaron mediante débitos bancarios desde cuentas en pesos radicadas principalmente en el Banco Galicia, publicó La Nación.

La causa judicial no se enfoca tanto en la deuda financiera del matrimonio, ya que ambos aparecen en “Situación 1 - Normal” dentro de la Central de Deudores del Banco Central, sino en el origen de los fondos utilizados para sostener ese nivel de consumo y cancelar regularmente las obligaciones bancarias.

Foto: La Nación.

Cambios en el nivel y tipo de gastos

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el perfil de consumos del matrimonio también cambió de manera notoria desde la llegada de Adorni al Gobierno nacional. “Pasaron de tarjetear la compra en 12 cuotas de un traje para él en Macowens a incorporar consumos por miles de dólares en el extranjero”, señaló una fuente citada por La Nación.

Los registros muestran gastos vinculados a viajes internacionales, expensas en countries privados y operaciones inmobiliarias. Entre las erogaciones detectadas aparecen además refacciones en efectivo, reservas inmobiliarias y viajes al exterior a destinos como Nueva York, Aruba y Bariloche.

Durante 2025 también comenzaron a figurar pagos automáticos mensuales por expensas del country Indio Cuá por unos $700.000 mensuales en una tarjeta de Angeletti. Sin embargo, otros gastos familiares importantes —como la cuota escolar de sus hijos— no aparecen reflejados en las tarjetas, lo que alimenta las sospechas sobre un volumen de erogaciones todavía mayor.

Foto: Archivo Elonce.

El foco judicial sobre el patrimonio

La investigación judicial avanzó especialmente después de que se levantaran los secretos fiscal y bancario del matrimonio. Los investigadores ahora intentan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gastos y el crecimiento patrimonial registrado en los últimos años.

Otro dato que aparece bajo análisis es el salto en los consumos de Bettina Angeletti, quien figuró como monotributista hasta octubre de 2025. Ese mes pasó a inscribirse como autónoma y dio de alta obligaciones ante IVA y Ganancias. Según la investigación, sus consumos crecieron en términos reales un 21% entre 2023 y 2025.

En paralelo, la Justicia detectó operaciones vinculadas a propiedades y compromisos financieros privados por cientos de miles de dólares. Aunque oficialmente no figuran créditos hipotecarios o personales en el circuito bancario tradicional, la pesquisa identificó hipotecas privadas y acuerdos inmobiliarios todavía pendientes.