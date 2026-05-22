Amplían baja de retenciones a más granos y la soja tendrá reducción mensual

El Gobierno nacional confirmó una ampliación del esquema de baja de retenciones para el sector agroexportador. Luego del anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre la reducción gradual de los derechos de exportación para soja, trigo y cebada, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que también serán incluidos el maíz, el sorgo y el girasol.

La medida fue anunciada este viernes durante una conferencia de prensa encabezada por Caputo junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Allí, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el nuevo esquema comenzará a aplicarse desde 2027 y tendrá reducciones escalonadas según cada cultivo.

De esta manera, el Gobierno busca avanzar en una disminución progresiva de la carga tributaria sobre el agro, uno de los sectores clave para el ingreso de divisas y la generación de exportaciones en Argentina.

Cómo será la baja de retenciones para maíz y sorgo

Según detalló Luis Caputo, el maíz y el sorgo tendrán un esquema de reducción trimestral de las alícuotas a partir de 2027.

Durante el primer trimestre de ese año, los derechos de exportación para ambos cultivos pasarán del 8,5% al 8,25%, mientras que al finalizar 2027 la carga impositiva se ubicará en el 7,5%.

Foto: Archivo Elonce.

En tanto, durante 2028 continuará el cronograma de rebajas con una reducción adicional del 0,5% por trimestre. Con ese esquema, tanto el maíz como el sorgo terminarán ese año con una alícuota final del 5,5%.

El ministro de Economía sostuvo además que esta política apunta a otorgar previsibilidad al sector productivo y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas en los mercados internacionales.

El girasol tendrá una reducción semestral

En el caso del girasol, la baja de retenciones se aplicará bajo una modalidad diferente. Según informó el Gobierno, el esquema será semestral y comenzará también en 2027.

Foto: Archivo Elonce.

Durante el primer semestre de ese año, la alícuota bajará de 4,5% a 4,25%, mientras que en la segunda mitad de 2027 se reducirá hasta el 4%. Posteriormente, en 2028, el recorte será del 0,5% por semestre, lo que permitirá que el girasol cierre ese período con derechos de exportación del 3%.

Caputo aclaró además que los subproductos derivados de estos cultivos, como la harina y el aceite, tendrán rebajas proporcionales dentro del mismo esquema anunciado para los granos.

Qué pasará con la soja desde 2027

Uno de los puntos más esperados por el sector agropecuario era conocer cómo se implementará la reducción de retenciones para la soja, principal complejo exportador del país.

Foto: Archivo Elonce.

En ese sentido, el ministro de Economía despejó las dudas que habían surgido luego del anuncio realizado por Javier Milei y confirmó que la oleaginosa tendrá una reducción mensual del 0,25% a partir de 2027.

Además, Caputo aclaró que la aplicación de este esquema no dependerá de la evolución de la recaudación fiscal, un aspecto que había generado incertidumbre entre productores y exportadores.