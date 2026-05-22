El Papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre: "Resta definir la fecha"

Las versiones sobre una posible visita del Papa León XIV a la Argentina durante noviembre próximo cobraron fuerte impulso en las últimas horas luego de una reunión entre el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei en la quinta presidencial de Olivos. El funcionario nacional dejó entrever avances concretos sobre el viaje del Sumo Pontífice y despertó expectativas tanto en el ámbito político como entre los fieles católicos.

La posibilidad de que el líder de la Iglesia Católica llegue al país comenzó a tomar mayor consistencia después de una publicación realizada por el propio Quirno en redes sociales. “Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino”, escribió el canciller en X. Luego agregó: “¡Solo resta definir la fecha, qué linda primavera!”.

La publicación fue interpretada dentro del oficialismo como una señal directa vinculada con la visita papal. La eventual llegada del estadounidense Robert Prevost, elegido recientemente como nuevo Papa bajo el nombre de León XIV, marcaría un hecho histórico para la Argentina y para la región, en el marco de una gira sudamericana que también incluiría a Uruguay y Perú.

Expectativa en el Gobierno y contactos con el Vaticano

Las especulaciones crecieron todavía más después de las declaraciones del ex embajador uruguayo Carlos Enciso, quien aseguró desde la Santa Sede que el viaje ya se encuentra en etapa avanzada de planificación. “Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre”, sostuvo Enciso.

En paralelo, fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la ministra Sandra Pettovello tiene previsto un viaje a Roma, aunque todavía sin fecha definida. Durante esa agenda oficial se desarrollarían encuentros con autoridades del Vaticano para avanzar en los detalles organizativos de la gira del Santo Padre por Sudamérica.

Un viaje histórico que Francisco nunca concretó

De confirmarse la visita, Robert Prevost concretará lo que Jorge Bergoglio nunca llegó a realizar desde que fue elegido como papa Francisco en 2013: regresar a la Argentina como máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Uno de los antecedentes más importantes de este acercamiento ocurrió en febrero pasado, cuando Quirno viajó a Roma y le entregó personalmente al Papa una carta de invitación enviada por el presidente. Tras aquel encuentro, el canciller expresó: “Hice entrega de una carta de invitación del presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

Señales políticas y expectativa social

La posibilidad de recibir al Papa León XIV genera expectativa en distintos sectores de la sociedad argentina. Organizaciones religiosas, dirigentes políticos y referentes sociales siguen de cerca cada señal proveniente tanto del Vaticano como del Gobierno nacional.