Femicidio de Brenda Alvarenga: jurado declaró culpable a Alan Domínguez, expareja de la mujer

REDACCIÓN ELONCE
Un jurado popular declaró culpable a Alan Domínguez por considerarlo responsable del femicidio de su expareja, Brenda Alvarenga, quien fue asesinada en barrio Paraná XVI, en junio de 2024. La pena se establecerá en la audiencia programada para el 27 de mayo.
Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido hoy en Paraná, declaró culpable a Alan Exequiel Domínguez, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo y por haberse perpetrado en contexto de violencia de género, de su ex pareja Brenda Alvarenga, de 33 años.
Fue en el marco del legajo “Domínguez, Alan S/Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, tras el asesinato ocurrido en junio de 2024, en una vivienda de barrio Paraná XVI.
El imputado, que seguirá detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta la audiencia de cesura.
Conocido el veredicto del jurado en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio, Alejandro Grippo, anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado-, se realizará el 27 de mayo próximo, a las 10:30, en los Tribunales de Paraná.
El reclamo y el dolor de los familiares
Los familiares y amigos de Brenda, esperaban el veredicto en la explanada de los tribunales y se manifestaron para pedir justicia por el crimen de su ser querido. Manuela, una familiar de la víctima, dialogó con Elonce y contó que, durante la audiencia, el acusado “se volvió a declarar que es inocente, que él no la mató, pero todos los testigos contaron que la mató y la dejó tirada en la escalera y se fue corriendo”, afirmó la mujer.
“Domínguez, también dijo que la quería a Brenda, pero si vos la amas a una persona, no la lastimás como él hacía. Él la golpeaba a Brenda”, señaló Manuela.
Por su parte, Cristina, una amiga de Brenda, reclamó justicia por la mujer y al dialogar con Elonce, resaltó que “una justicia justa, es que sea perpetua. Brenda tenía restricciones y él no las respetó. Esto es un femicidio y se merece perpetua”, pidió la mujer.
Al respecto, la amiga de la víctima, recordó que había “denuncias previas y están todas las pruebas de que él la mató. Queremos que la justicia se haga como corresponde y que sea cadena perpetua”, volvió a reclamar.
“Justicia es perpetua”
En tanto, Cristina recordó que Domínguez fue notificado de las restricciones, un día antes del asesinato de la mujer de 33 años. “La notificación se encontró en el domicilio de Brenda. Eso, ¿qué quiere decir?: que él fue a reclamarle por qué pedía restricción. Pero ella tenía miedo y esperaba un botón antipánico que no le llegó y Domínguez la mató”, dijo a Elonce.
Una de las hijas de Brenda Alvarenga, también habló con Elonce mientras se esperaba el veredicto para Domínguez y recordó episodios de violencia contra su madre. Agustina, de 16 años, pidió que “se haga justicia por mi mamá, porque él nos dejó sin madre a mí, a mis hermanas. Quiero que le den perpetua”, remarcó la adolescente.
La joven relató que estuvo presente en alguno de los episodios de violencia. “Una vez, él nos persiguió cuando fuimos al Centro de Salud y nos metimos en la comisaría para que no nos hiciera nada, pero la justicia, no nos quiso tomar la denuncia”, sostuvo.
Nuevo juicio por jurado
Durante el debate la acusación estuvo a cargo de la fiscal Elizabeth Comas y del fiscal Facundo Etienot, en tanto que la querella particular fue ejercida por la abogada Silvina Orrego.
El acusado, fue asistido técnicamente por los defensores oficiales Fabricio Patat y Pablo Biaggini, mientras que Susana Carnero participó por el Ministerio Pupilar.
Se trató del juicio por jurados número 161 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.