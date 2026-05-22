Realizan colecta solidaria de EntreAfros: reúnen abrigo y calzado hasta el 31 de mayo

REDACCIÓN ELONCE
La colecta solidaria impulsada por EntreAfros se desarrolla en Paraná hasta el 31 de mayo con el objetivo de reunir abrigo, calzado y alimentos no perecederos para colaborar con la biblioteca “Pedro Lemebel”, ubicada en el barrio El Sol.
La agrupación EntreAfros lleva adelante una colecta solidaria de ropa, calzado y alimentos no perecederos en la ciudad de Paraná. La iniciativa comenzó esta semana y se extenderá hasta el 31 de mayo en calle Tucumán 420, donde vecinos y vecinas podrán acercar sus donaciones en horario comercial. Asimismo, la campaña surge en el marco de las actividades por el Día de los Afroentrerrianos, Afroentrerrianas y la cultura afrolitoraleña.
La presidenta de la organización, Marina Crespo, explicó el sentido de la fecha y la importancia de continuar fortaleciendo la visibilización de la comunidad afro en Entre Ríos. “El 21 de mayo se conmemora desde 2021 el Día de los Afroentrerrianos, Afroentrerrianas y la cultura afrolitoraleña a través de una ley que la provincia sanciona en 2021, que tiene que ver con el reconocimiento y la visibilización de la comunidad afro, no solo en el pasado, sino en el presente”, detalló.
Además, Crespo destacó que este año decidieron darle a la celebración un perfil solidario y comunitario. “Este año hemos decidido como celebración central realizar una colecta solidaria de ropa, alimentos no perecederos y calzados. Todo es para hacerle llegar estas donaciones a una organización amiga –la biblioteca ‘Pedro Lemebel’-, que desarrolla sus funciones en el barrio El Sol, haciendo un trabajo de territorio enorme. Nos pareció una muy buena manera de celebrar”, exclamó.
Donaciones para todas las edades
Desde EntreAfros señalaron que la colecta solidaria está destinada a reunir prendas y calzado en buen estado para personas de todas las edades. “Pueden donar ropa para todas las edades (bebés, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores)”, destacó en su mensaje la presidenta de la agrupación.
Asimismo, solicitaron especialmente que tanto la ropa como el calzado se encuentren en condiciones adecuadas para ser reutilizados por quienes más lo necesitan. Las donaciones serán destinadas a familias vinculadas a la biblioteca “Pedro Lemebel”, espacio comunitario que desarrolla tareas sociales y culturales en el barrio El Sol.
Quienes deseen colaborar podrán acercarse personalmente a Tucumán 420 o comunicarse a través de las redes sociales de la agrupación en Facebook e Instagram, mediante la cuenta @entreafros.
Identidad, memoria y visibilización
EntreAfros es una organización que trabaja de manera constante en la promoción de derechos, la identidad y la inclusión de la comunidad afrodescendiente en la provincia. A través de actividades culturales, educativas y sociales, buscan fortalecer la memoria histórica y generar espacios de reflexión en distintos ámbitos de la sociedad.
“Nosotros en la asociación siempre trabajamos el tema de las identidades y el derecho a la identidad. Nos acercamos a instituciones educativas, universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, siempre llevando el mensaje”, expresó Marina Crespo.