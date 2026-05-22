Maniobra imprudente provocó un fuerte choque entre motos en la intersección de Antonio Crespo y Soler

Choque entre motos. Un violento siniestro vial entre dos motos se registró en la tarde de este viernes en la esquina de Antonio Crespo y Soler, una zona de intenso tránsito de la ciudad. El accidente involucró a tres personas y generó complicaciones en la circulación vehicular, mientras personal policial y servicios de emergencia trabajaban en el lugar.

Según las primeras informaciones recabadas en el sitio por Elonce, todos los protagonistas del choque se encuentran fuera de peligro, aunque presentaban distintas dolencias producto del impacto. La persona más afectada sería uno de los ocupantes de una motocicleta de 200 cilindradas, quien manifestaba una posible fractura en su tobillo derecho.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta de 200 cilindradas, en la que circulaban dos personas de entre 20 y 30 años, transitaba por calle Antonio Crespo en sentido este-oeste. En esas circunstancias, fue impactada por otra moto de 150 cilindradas que se desplazaba por calle Soler en sentido norte-sur.

Uno de los conductores cruzó con el semáforo en rojo

De acuerdo con los primeros datos recolectados en el lugar, la moto de 150 cilindradas habría intentado incorporarse a Antonio Crespo para continuar hacia el oeste, en el mismo sentido en el que circulaba el otro rodado. Sin embargo, las autoridades intentan determinar si el conductor habría cruzado el semáforo en rojo al momento del impacto.

El conductor de la motocicleta de menor cilindrada sufrió golpes y manifestó dolores en la zona de la clavícula. En tanto, el acompañante de la moto blanca fue quien resultó con lesiones de mayor consideración, aunque afortunadamente ninguno de los involucrados corre riesgo de vida.

Importante operativo y complicaciones en el tránsito

El impacto provocó además importantes inconvenientes en el tránsito debido a que la intersección de Antonio Crespo y Soler es considerada una de las arterias clave para el ingreso hacia distintos puntos de la ciudad, como el centro, la costanera y avenida Ramírez.

Esperan las pericias para determinar responsabilidades

Las actuaciones quedaron en manos de personal especializado en accidentología vial, que trabajaba para reconstruir la mecánica del choque y establecer responsabilidades.

Fuerte choque entre motos en Antonio Crespo y Soler: uno de los conductores habría cruzado en rojo

Por estas horas, se intenta confirmar la secuencia exacta del impacto y verificar si efectivamente alguno de los motociclistas infringió la señalización semafórica al momento de cruzar la intersección.