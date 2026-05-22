Aerolíneas Argentinas presentó un avión temático inspirado en Messi y la Selección: vuelos especiales

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Aerolíneas Argentinas presentó oficialmente un avión temático inspirado en la Selección Argentina y en su capitán, Lionel Messi. El lanzamiento se realizó este jueves en el Hangar 5 de Ezeiza y forma parte de una campaña especial vinculada al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La aeronave fue bautizada como “#ElAviónMásArgentinodelMundo” y exhibe una estética completamente vinculada al seleccionado nacional. El diseño incorpora el histórico número 10 de Messi, la camiseta oficial desarrollada por Adidas y las tres estrellas que simbolizan los títulos mundiales obtenidos por Argentina.

Además, el avión cuenta con detalles alusivos al liderazgo del capitán argentino. Sobre los motores se destaca la tradicional cinta de capitán, mientras que en la cola de la aeronave se diseñó una imagen que representa el rol de conducción dentro del campo de juego, asociado metafóricamente al timón que guía el rumbo del avión.

Un avión mundialista que recorrerá América y Europa

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que esta iniciativa forma parte de una serie de acciones pensadas para acompañar a los hinchas argentinos durante el Mundial 2026. La compañía busca capitalizar el entusiasmo generado por la Selección campeona del mundo y reforzar su identidad vinculada al deporte y a la pasión futbolera.

En ese marco, la aerolínea confirmó que dispondrá de vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde el combinado dirigido por Lionel Scaloni disputará partidos correspondientes a la fase de grupos del torneo.

Además, la empresa anunció un refuerzo de frecuencias hacia Miami, uno de los destinos que concentrará gran parte del movimiento turístico asociado al campeonato. Habrá vuelos diarios desde Buenos Aires, tanto en horarios diurnos como nocturnos, para responder a la demanda prevista durante el evento deportivo.

Miami, uno de los puntos clave para los hinchas argentinos

La elección de Miami como uno de los principales puntos operativos no es casual. La ciudad estadounidense funciona como un centro estratégico por su conectividad aérea con distintos destinos internos y por la importante presencia de turistas argentinos que habitualmente viajan allí.

Según explicaron desde la compañía, durante el período mundialista se espera un incremento significativo en el flujo de pasajeros hacia Estados Unidos, especialmente de simpatizantes que acompañarán a la Selección Argentina en sus primeros compromisos de la Copa del Mundo.

Por ese motivo, Aerolíneas Argentinas decidió ampliar su operación y sumar herramientas promocionales vinculadas al torneo, utilizando la imagen de Lionel Messi como emblema principal de la campaña.

El espíritu de la Selección llegará a distintos destinos

El avión temático comenzará a operar próximamente en rutas internacionales hacia distintos destinos de América y Europa. De esta manera, la imagen de la Selección Argentina y el espíritu mundialista recorrerán aeropuertos de diferentes países en la previa de la competencia.

La presentación del nuevo diseño generó expectativa entre trabajadores de la aerolínea, fanáticos del fútbol y seguidores de Messi, en un contexto marcado por la ilusión de volver a ver al seleccionado nacional como protagonista en una Copa del Mundo.

Con esta acción, Aerolíneas Argentinas apuesta a combinar identidad nacional, pasión futbolera y promoción internacional en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.