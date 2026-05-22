Estaría en Venezuela la niña santafesina desaparecida hace casi tres años: “No voy a parar hasta abrazarla”

Mía Guadalupe Salteño Altamirano, es una niña de cinco años que, según la denuncia radicada por su padre, permanece desaparecida desde agosto de 2023. Nicolás Altamirano explicó a Elonce que la principal hipótesis apunta a que la pequeña habría sido trasladada, de manera ilegal, por su madre Fiorella Abigail Salteño hacia Venezuela.

El padre de la niña, relató que desde hace casi tres años impulsa reclamos y denuncias ante la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, para intentar encontrar a su hija. “No voy a parar hasta abrazar a mi hija”, expresó al programa El Despertador.

El hombre cuestionó el accionar de la Justicia provincial y aseguró que hubo advertencias previas sobre un posible riesgo de fuga que, según sostuvo, no fueron tenidas en cuenta. "Nadie me escuchó, nadie actuó", apuntó.

Sospechas de traslado ilegal fuera del país

Según explicó Altamirano, la niña desapareció el 23 de agosto de 2023 y él tomó conocimiento dos días después, cuando radicó la denuncia y comenzó el pedido de solicitud de paradero. “Ya habían indicios de que la nena no estaba más en el país y que la habían sacado de manera ilegal”, afirmó.

De acuerdo con la investigación, no existirían registros migratorios legales de salida o ingreso, por lo que se sospecha que el cruce fronterizo se habría realizado por pasos no habilitados.

Los investigadores señalan que la niña podría encontrarse en Venezuela, debido a presuntos vínculos familiares del conviviente de la madre, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas.

“El único contacto que tuve con mi hija fue hace dos años y fue por redes sociales donde ella (por la madre) me ofrecía que, si yo quería volver a ver la nena por videollamada, tenía que retirar todas las denuncias”, repasó Nicolás al confirmar que se opuso a ese pedido.

El reclamo del padre y las irregularidades denunciadas

El padre de Mía aseguró que presentó pruebas, fotografías y testimonios vinculados a situaciones de maltrato y posibles planes de fuga. Sin embargo, sostuvo que no obtuvo respuestas por parte de organismos provinciales de Santa Fe.

Además, denunció que existió un acuerdo para que la niña quedara bajo el cuidado de familiares maternos mientras se resolvía la situación judicial, algo que afirmó desconocer. "La familia Salteño fue de cómplice para que ella se vaya, se fugue, porque vos no me podes avisar después de dos días de que una menor está desaparecida", apuntó.

Buscan a una niña desaparecida hace casi tres años y sospechan que está en Venezuela

“El no tener a mi hija es un dolor horrible que no se le desea a nadie. Lamentablemente, uno no sabe cómo levantarse, pero yo creo y sigo manteniéndome con fuerza porque sé que quiero volver a ver a mi hija, quiero volver a abrazar a mi bebé”, insistió. Y denunció: “Es una injusticia lo que pasé, sinceramente, porque decidí cargarme todo este dolor, toda esta angustia, a mis hombros sin depender de mi familia”.

Pedido de colaboración y esperanza

Altamirano indicó que la principal dificultad radica en la falta de colaboración internacional. Según señaló, tanto él como la Fiscalía enviaron oficios a medios y organismos venezolanos, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas oficiales.

“Lamentablemente, hasta que la Justicia no la encuentre, no puedo hacer nada porque, hoy por hoy, la justicia está al revés y el que iría preso sería yo si fuera a recuperar a mi hija”, lamentó.

Pese a ello, manifestó que mantiene la esperanza de reencontrarse con su hija. “La fe sigue intacta porque no voy a parar hasta abrazar a mi hija”, sostuvo.

Desde la Fiscalía solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre Mía Guadalupe Salteño Altamirano que se comunique con la Unidad Fiscal de Santa Fe al número 3416 38-5788 o mediante el correo electrónico oficial del organismo judicial: atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar