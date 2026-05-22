 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Sigue el juicio por la muerte del ex futbolista 

“Salí antes de que explote”, el mensaje de un cardiólogo al médico de Maradona

En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona, se conoció un mensaje de un cardiólogo con Leopoldo Luque acerca de Maradona.

22 de Mayo de 2026
Leopoldo Luque
Leopoldo Luque

En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona, se conoció un mensaje de un cardiólogo con Leopoldo Luque acerca de Maradona.

Sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona y el cardiólogo Sebastián Nanni protagonizó este jueves un momento por demás incómodo, cuando uno de los abogados querellantes mostró algunos de los chats que matuvo con su colega Leopoldo Luque, médico de cabecera del ex futbolista.

 

Si bien Nanni advirtió que nunca trató al exfutbolista, admitió que colaboró con Luque en algunos temas puntuales, aunque ambos quedaron mal parados al darse a conocer las conversaciones que protagonizaron en torno a la salud de Maradona en marzo de 2020, ocho meses antes de su muerte.

 

"Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote", le dijo Nanni a Luque, aunque hoy aclaró que "fue en lenguaje coloquial, me parecía que estaba muy gordo. Solo eso".

 

El cardiólogo hacía referencia a la última vez que lo vio a Diego: "lo había visto por última vez en agosto de 2019 y lo vi en la tele mucho más gordo", añadió Nanni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Otro de los mensajes era de noviembre de 2020, cuando Nanni consiguió el turno para la operación que Luque iba a realizarle a Maradona por un hematoma subdural: "Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenes el Austral más cerca".

 

Sin embargo, el mensaje más polémico de Nanni incluía el pedido de una compensación económica en caso de que fuera necesaria otra internación del exjugador en su sanatario: "Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo"; de todas maneras, el médico aclaró que se refería a sus propias arterias, debido al estrés que le generaba la situación.

 

Asimismo, Nanni reveló que Luque le había prometido que iba a incorporarlo al cuerpo médico de Maradona, aunque finalmente el ofrecimiento no se concretó, debido a la muerte del exfutbolista.

Temas:

Diego Maradona Juicio Leopoldo Luque
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso