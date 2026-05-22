Continúa la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos reiteró el pedido de colaboración para localizar a Flavia Daiana Arocena, una mujer de 33 años cuya desaparición es investigada en Concepción del Uruguay.

La solicitud fue difundida por la Jefatura Departamental Uruguay, a través de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, por disposición del Juzgado de Familia, Penal y de Niños y Adolescentes, a cargo de la jueza Alejandra Beatriz Nuñez.

Según se informó oficialmente, la búsqueda permanece activa desde la denuncia radicada el pasado 14 de mayo. La mujer se ausentó de su domicilio ubicado sobre bulevar Uncal al 300 el martes 28 de abril y desde entonces no hubo novedades sobre su paradero.

De acuerdo con los datos aportados por la fuerza policial, al momento de retirarse de su vivienda vestía una remera negra, pantalón de jean, campera negra y zapatillas azules.

Las autoridades solicitaron a la comunidad y a los medios de comunicación difundir la información para facilitar la localización de la mujer.

Asimismo, indicaron que cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre su ubicación debe comunicarse de inmediato con la Jefatura Departamental Uruguay al teléfono (03442) 422222 o al número de emergencias 101.

También pueden brindarse datos en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar al (03442) 430444 o en la dependencia policial más cercana.