Qué dice el pronóstico para el fin de semana largo del 25 de Mayo

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa condiciones estables durante el fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo. Según los informes meteorológicos, no se esperan lluvias y las temperaturas comenzarían a recuperarse lentamente después de varios días con registros más propios del invierno.

La estabilidad atmosférica continúa predominando en gran parte del centro y norte argentino debido a la presencia de un sistema de altas presiones, que favorece jornadas secas, escasa nubosidad y mañanas frías. Este escenario también se mantiene sobre Entre Ríos, donde las bajas temperaturas marcan el cierre de la semana.

Para este viernes 22 de mayo se espera una jornada fresca en Paraná, con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. La temperatura máxima rondaría los 13 grados, mientras que la mínima se ubicaría cerca de los 5 grados.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

El sábado 23 se presentaría con mejoras en las condiciones meteorológicas y cielo mayormente despejado. El ingreso gradual de viento norte permitiría una leve recuperación térmica, aunque el ambiente continuaría fresco para la época. Se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 16.

En tanto, el domingo 24 seguiría el tiempo estable en la capital entrerriana. El pronóstico indicó nubosidad variable, sin probabilidad de precipitaciones y temperaturas entre los 7 y 18 grados.

Para el lunes 25 de Mayo, Día de la Patria, las condiciones continuarían favorables en gran parte del país. El informe señala que la jornada estaría marcada por tiempo estable y un gradual cambio en la circulación atmosférica, con ingreso de aire más templado y húmedo desde el norte argentino.

El frío seguirá presente en varias provincias

Los especialistas indicaron que las anomalías térmicas continuarán afectando a provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, donde persistirán temperaturas inferiores a los valores habituales para fines de mayo.

Además, las altas presiones mantendrán vientos débiles y favorecerán el enfriamiento nocturno, especialmente en zonas rurales y serranas. En distintos puntos del país se registraron mínimas muy bajas, incluso inferiores a los 2 grados.

Hacia comienzos de la próxima semana se espera una recuperación paulatina de las temperaturas, especialmente sobre la mitad norte del país.

En Paraná, el lunes 25 de Mayo, feriado nacional por la Revolución de Mayo, se mantendrían las buenas condiciones climáticas. La temperatura oscilaría entre los 10 y los 18 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos leves.

Para el martes 26 y miércoles 27 también se anuncian jornadas agradables, con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas de 10 grados, sin lluvias previstas.

Temperaturas en ascenso

El informe meteorológico indicó además que hacia el jueves 28 podría registrarse un aumento de la nubosidad, aunque las probabilidades de lluvia continuarían siendo bajas.

De esta manera, Paraná atravesaría un fin de semana largo con condiciones ideales para actividades al aire libre, encuentros familiares y celebraciones patrias vinculadas al 25 de Mayo.