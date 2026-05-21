Se recupera favorablemente la joven herida durante una picada de motos en Concepción del Uruguay

La joven de 23 años se recupera en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay

La joven Aldana Morillo, de 23 años, que resultó gravemente herida tras un choque de motos ocurrido el pasado 10 de mayo durante un “Domingrau” en Concepción del Uruguay, muestra una evolución favorable en su estado de salud, informó La Pirámide.

El siniestro vial tuvo lugar en la colectora de la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 124, en el marco de una convocatoria de motociclistas donde, según la investigación policial, se realizaban maniobras peligrosas y destrezas ilegales.

Como consecuencia del fuerte impacto, la joven sufrió un traumatismo de cráneo grave y estallido de bazo, por lo que fue internada en estado crítico en el Hospital Justo José de Urquiza.

El parte médico

En las últimas horas, el encargado de prensa del hospital, Cristian Barreto, confirmó que la paciente continúa en la unidad de Terapia Intensiva, aunque presenta signos alentadores de recuperación.

“Está respirando por sus propios medios, se encuentra despierta, consciente e incluso ha comido”, indicaron desde la institución.

Secuestro de motos tras allanamientos por eventos ilegales

El pasado 15 de mayo y tras el accidente que dejó en grave estado a la joven, la Policía de Entre Ríos secuestró motocicletas y avanzó en una investigación por maniobras peligrosas en la vía pública.

Los procedimientos se realizaron en Concepción del Uruguay y Gualeguay fueron coordinados por la Jefatura Departamental y estuvieron vinculados a causas por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las competencias ilegales y conductas temerarias al volante. Las actuaciones fueron supervisadas por las fiscales Dra. María Occhi y Dra. Lucía Bourlot.

El jefe de Policía, Esteban Allegrini, explicó que las medidas fueron el resultado de “dos meses de tareas de inteligencia criminal”, que incluyeron patrullajes digitales en redes sociales y grupos de mensajería donde se organizaban encuentros clandestinos.

Como resultado de los allanamientos, los uniformados lograron secuestrar dos motocicletas presuntamente vinculadas a las maniobras investigadas. En uno de los domicilios allanados se incautó una Honda Titan 150 cc.

Asimismo, un joven de 23 años fue trasladado a la sección Antecedentes Personales para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa judicial que se tramita por las picadas ilegales y las maniobras conocidas como “willy” o “domingrau”.