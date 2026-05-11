Piden cadenas de oración por joven que pelea por su vida tras choque en picada de motos

Aldana Morillo continuaba este lunes internada en grave estado luego del fuerte accidente ocurrido durante un encuentro de motos realizado sobre la colectora de la Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay. La joven madre de 23 años permanece en coma y con pronóstico reservado, mientras continúa bajo estricta atención médica en el Hospital Justo José de Urquiza.

Según pudo saber Elonce, el último parte médico indicó que no hubo modificaciones en su cuadro clínico. La paciente sufrió traumatismos craneoencefálicos y abdominales como consecuencia del siniestro vial registrado durante la tarde del domingo. Además, fue intervenida quirúrgicamente y posteriormente reevaluada por el servicio de Neurología del nosocomio.

El episodio volvió a poner en debate este tipo de encuentros de motociclistas organizados a través de redes sociales, donde habitualmente se realizan maniobras peligrosas y concentraciones masivas sin medidas de seguridad.

Pedido de oración y mensajes de apoyo

En las últimas horas, familiares, amigos y allegados comenzaron a compartir mensajes de apoyo y pedidos de oración por la recuperación de la joven.

Uno de los textos difundidos en redes sociales expresó: “Qué tristeza me da ver cómo una vida puede estar en peligro y aun así haya personas que elijan juzgar antes que acompañar”.

Aldana Morillo

"Hoy pareciera que todos son perfectos, que nadie se equivoca, y al mínimo error salen a destruir a alguien sin pensar en el dolor que causan", apuntó el mensaje al que accedió Elonce.

El mensaje también pidió mayor empatía frente a situaciones tan delicadas. “Detrás de esa persona hay una familia sufriendo, amigos con el corazón roto y un nene esperando volver a verla”, señalaron en la publicación.

“A veces olvidamos que todos somos humanos, que nadie está libre de pasar por momentos difíciles y que lo que más necesita una persona en estas situaciones no son críticas… sino amor, empatía y oración. Hoy solo pido una cadena de oración por Aldana Morillo”, publicó un allegado a la joven.

La investigación continúa

El accidente ocurrió en el marco de un encuentro de motos realizado en inmediaciones de la colectora de la Ruta Nacional 14, una zona donde suelen registrarse este tipo de reuniones organizadas informalmente.

Tras el hecho, la Policía y la Justicia avanzan con la causa penal por maniobras peligrosas, en el marco del artículo 193 del Código Penal, para determinar las circunstancias exactas del choque y las responsabilidades correspondientes.

La moto en la que Aldana iba como acompañante (foto Policía de Entre Ríos)

El subjefe de la Departamental policial Uruguay, Jorge Leiva, reconoció a Elonce que este tipo de concentraciones representan una problemática creciente en distintas ciudades entrerrianas. “Son eventos espontáneos que se organizan por redes sociales y, muchas veces, cuando llega la Policía, empiezan a correr por la ruta. Es muy difícil intervenir porque se puede ocasionar un mal mayor”, explicó al reafirmar: "No tiene sentido que se mate un chico por perseguir una moto".

Mientras tanto, familiares y allegados de Aldana Morillo continúan acompañando su evolución médica y renovando los pedidos de oración para su recuperación.