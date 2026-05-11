Pelea por su vida la joven herida tras choque en picada de motos: tramitan causa penal por “maniobras peligrosas”

Una joven de 23 años permanece internada en estado en coma y con pronóstico reservado luego de sufrir un fuerte accidente durante un encuentro de motos realizado sobre la colectora de la Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo y volvió a encender la preocupación por este tipo de concentraciones organizadas a través de redes sociales.

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el parte médico de este lunes no presentó modificaciones en el cuadro de la joven. La paciente sufrió traumatismos craneoencefálicos y abdominales, fue intervenida quirúrgicamente y volvió a ser evaluada por el servicio de Neurología del Hospital J.J. Urquiza. Permanece en estado de coma y con pronóstico reservado, pudo saber este medio.

El subjefe de la Departamental policial Uruguay, Jorge Leiva, confirmó a Elonce que el siniestro vial se produjo alrededor de las 17 horas cuando dos motocicletas colisionaron en la colectora ubicada al margen de la autovía. “Una joven de 23 años sufrió heridas en su cabeza y fracturas múltiples. Lamentablemente se encuentra internada peleando por su vida”, explicó el funcionario policial.

Según detalló Leiva, la joven viajaba como acompañante de otro motociclista de 23 años y no llevaba casco colocado al momento del impacto. “Tiene múltiples fracturas de cráneo y está en terapia intensiva”, sostuvo el comisario, quien además indicó que la víctima sufrió una grave lesión vascular producto del choque.

Investigación y operativos policiales

La otra motocicleta involucrada era conducida por un adolescente de 17 años. Tanto él como el conductor de la moto donde viajaba la joven sufrieron heridas, aunque de menor gravedad.

El episodio es investigado por la Justicia bajo una causa penal por maniobras peligrosas, en el marco del artículo 193 del Código Penal. La Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad y en la toma de testimonios para determinar cómo ocurrió el choque y cuántas motos participaban del encuentro.

Leiva reconoció que este tipo de concentraciones representan una problemática creciente en distintas ciudades entrerrianas. “Son eventos espontáneos que se organizan por redes sociales y, muchas veces, cuando llega la Policía, empiezan a correr por la ruta. Es muy difícil intervenir porque se puede ocasionar un mal mayor”, explicó al reafirmar: "No tiene sentido que se mate un chico por perseguir una moto".

“Ojalá sirva para crear conciencia”

Desde la Departamental Uruguay señalaron que se realizan controles permanentes junto al municipio y que actualmente hay cerca de mil motocicletas retenidas por distintas infracciones vinculadas a la seguridad vial. Sin embargo, admitieron que el fenómeno continúa creciendo. “A veces no alcanza y tenemos que seguir trabajando y poniendo todos los elementos materiales y humanos que cuenta la Jefatura para seguir previniendo este tipo de situaciones”, apuntó el comisario.

El comisario también rechazó la posibilidad de habilitar espacios específicos para este tipo de picadas de motos. “Por algo existen las leyes de tránsito y las ordenanzas municipales a las que hay que respetar. Haciendo picadas también se pueden matar”, afirmó al señalar que "la única medida de seguridad con la que contarían sería un casco, y si llegaran a usarlo".

Finalmente, Leiva expresó su preocupación por el estado de salud de la joven y pidió mayor conciencia sobre los riesgos de estas maniobras en las picadas de motos. “Ojalá que los chicos se den cuenta del peligro que lleva esto. Es peligroso para ellos y para terceros”, concluyó.