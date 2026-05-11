La joven herida tras choque de motos en un “domingrau” sigue en estado crítico

Domingrau y un grave choque en La Histórica. Una joven de 23 años permanece internada en estado crítico luego de sufrir graves lesiones en un choque entre motocicletas ocurrido este domingo por la tarde en la colectora de la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 124, en Concepción del Uruguay. El siniestro vial ocurrió en el marco de una convocatoria de motociclistas que, según la investigación policial, realizaban maniobras peligrosas y destrezas ilegales.

El hecho se registró alrededor de las 17:10 frente a una firma comercial ubicada en la zona. De acuerdo con los primeros datos recabados, en el lugar se habían concentrado numerosos jóvenes convocados a través de redes sociales para participar de actividades conocidas como “Domingrau”, vinculadas a corridas y maniobras riesgosas con motos.

En esas circunstancias colisionaron una Yamaha Crypton, conducida por un muchacho de 23 años que viajaba acompañado por la joven lesionada, y una Honda Wave manejada por un adolescente de 17 años.

Las graves lesiones de la joven

La joven que iba como acompañante, fue quien sufrió las heridas más severas producto del impacto. Tras el choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde los médicos constataron un “traumatismo cráneo-encefálico grave con pérdida de conocimiento” y “estallido de bazo”.

Debido a la complejidad de las lesiones, la paciente debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Luego de la operación quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado y riesgo de vida.

En tanto, los conductores de ambas motocicletas también resultaron lesionados y eran sometidos a distintos estudios médicos para determinar la gravedad de las heridas sufridas.

Investigación judicial y pericias

A raíz de las características del hecho, la Justicia inició actuaciones por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la participación u organización de pruebas de velocidad o destreza con vehículos motorizados sin autorización.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Cuarta, personal de la División Investigaciones y Policía Científica, quienes realizaron pericias para establecer la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades.