Crecen los “domingrau”: motociclistas realizaron peligrosa fuga sobre una autopista

Los encuentros de motos, denominados “domingrau”, suman adeptos en distintos puntos del país. Tras los casos ocurridos en Paraná y Gualeguaychú, el pasado fin de semana se registró un evento en la ciudad de Rosario, que involucró gran cantidad de rodados y una peligrosa fuga sobre la autopista.

El hecho se conoció luego de la difusión de un video grabado durante el domingo que muestra a una gran cantidad de motocicletas escapando de la Policía y subiendo de forma peligrosa a la autopista Rosario-Córdoba, provenientes de la zona de José de Calasanz al 9300.

Una usuaria que formaba parte de la concentración subió las imágenes a su cuenta de Instagram. En la secuencia, que dura aproximadamente un minuto y medio, se observa a los rodados subirse a la autopista e incluso cruzar por el cantero central poniendo en peligro tanto su vida como la de los otros conductores.

⚠️ RIESGOSA FUGA DE MOTOS ⚠️ 👉 Las imágenes muestran a una gran cantidad de rodados huir de un patrullero desde la zona de barrio Tango hacia la traza, cruzando peligrosamente por el cantero central cuando circulaban muchos vehículos durante el domingo. pic.twitter.com/MNL3Ts92od — Rosario3.com (@Rosariotres) April 13, 2026

Los motociclistas llegan desde una calle perpendicular a la autopista, se acercan a la traza por la banquina y luego atraviesan el asfalto de la mano que va al oeste para colocarse en el cantero del medio, cuando detrás se observa llegar a un patrullero policial. De las imágenes se desprende que venían desde un sector de los barrios Tango o Fisherton.

Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que recibieron una denuncia por conducción peligrosa en calle José de Calasanz al 9300. Al llegar, las motos iniciaron el peligroso escape hacia la autopista, pero los presentes dejaron una Honda Wave 110cc abandonada en el lugar que tenía pedido de secuestro activo por un robo ocurrido el sábado 11 de abril, indica Rosario 3.

El domingrau o domingo callejero es un término argentino que se refiere a reuniones dominicales de jóvenes motociclistas que realizan acrobacias y maniobras peligrosas en rutas, calles y espacios públicos. Es una modalidad que llegó desde Brasil y pretende instalarse en Argentina.