Desactivaron un “domingrau” en localidad entrerriana y retuvieron motos

La Policía de Gualeguaychú desactivó una caravana de más de 40 motos que se iba a realizar por la ciudad y contaba con la participación de motociclistas locales y de Concepción del Uruguay, que pretendían recorrer las principales calles en el marco de los eventos conocidos como “domingrau”.

En horas de la tarde de este domingo, desde la Jefatura Departamental Gualeguaychú se articuló un operativo junto al puesto de Control Vial y con el acompañamiento de la dirección de Tránsito municipal, atento a la convocatoria que cada día suma más adeptos: el denominado domingrau tiene como objetivo circular dentro de la ciudad, teniendo como modalidad realizar maniobras indebidas.

Los operativos se montaron sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del km 83, en los accesos a la ciudad, como así también en diversos puntos céntricos, logrando desarticular la llegada de más de 40 motos de La Histórica.

También se procedió a la retención de dos motovehículos y el traslado de un menor de edad, con domicilio en Gualeguaychú, que participaba de una caravana urbana realizando maniobras indebidas.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, y se realizarán las actuaciones correspondientes.

El domingrau o domingo callejero es un término argentino que se refiere a reuniones dominicales de jóvenes motociclistas que realizan acrobacias y maniobras peligrosas en rutas, calles y espacios públicos. Es una modalidad que llegó desde Brasil y pretende instalarse en Argentina.