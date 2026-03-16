Picadas ilegales de motos en Paraná: “Tendrían que tramitarlas en un lugar habilitado, como el autódromo”

Picadas ilegales de motos. Un operativo policial contra picadas ilegales en Paraná terminó con 24 personas detenidas y cerca de 30 motocicletas retenidas durante el fin de semana. El procedimiento fue confirmado por el subjefe de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Juan Pablo Clausich, quien brindó detalles sobre la intervención realizada en inmediaciones al Parque Botánico.

El despliegue policial se realizó tras llamados de vecinos, quienes alertaron sobre una gran cantidad de motociclistas realizando maniobras peligrosas en inmediaciones de las calles Pedro Londero y Walter Grand. De acuerdo con la estimación policial, eran más de cien motociclistas los que realizaban picadas y maniobras de destreza sobre la vía pública.

Ante el aviso recibido, la Policía desplegó un amplio operativo policial y, durante el procedimiento, fueron aprehendidas 24 personas. Del total, 19 eran mayores de edad. Además, cinco menores de entre 16 y 17 años quedaron demorados. En paralelo, se procedió a la retención de aproximadamente 30 motovehículos.

Desde la Policía indicaron que ese sector de la ciudad -la zona de acceso a la planta de energía ubicada al final de calle Walter Grand- ya estaba bajo seguimiento. "En fines de semana anteriores también se habían registrado reuniones de motociclistas y en una ocasión previa incluso se produjo una huida masiva", explicó el comisario.

Operativo contra picadas terminó con 24 detenidos y 30 motos retenidas

Y durante el operativo de este domingo se produjo una fuga masiva dado que los motociclistas intentaron escapar al advertir la presencia policial. Según informó Clausich, varios ingresaron a campos linderos para ocultarse. Sin embargo, el despliegue de recursos permitió controlar la situación y las personas involucradas fueron finalmente puestas a disposición de la Justicia.

En la oportunidad, el subjefe de la Jefatura Departamental Paraná recordó que las picadas y maniobras de destreza en la vía pública están prohibidas. "Estas conductas se encuentran contempladas en el artículo 193 bis del Código Penal argentino y la normativa sanciona la realización de competencias o maniobras peligrosas en lugares no habilitados", explicó Clausich, al tiempo que aclaró que, además, la disposición busca prevenir riesgos para terceros.

Desde la Policía recomendaron que quienes deseen practicar este tipo de actividades lo hagan en ámbitos autorizados, como el autódromo, espacios cuentan con condiciones de seguridad adecuadas. De esa manera se evita poner en riesgo a conductores, peatones y vecinos.