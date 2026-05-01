Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la División 911 de Policía provincial

REDACCIÓN ELONCE
Una denuncia penal apunta a presuntas maniobras ilegales con servicios adicionales en la Policía de Entre Ríos. La Fiscalía ya realizó medidas de prueba en la División 911 de Paraná.
Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía de Entre Ríos tras una denuncia penal presentada por un grupo de efectivos, quienes señalaron posibles maniobras de malversación de fondos vinculadas a los servicios adicionales.
La presentación judicial puso bajo la lupa a la División 911 y Videovigilancia, así como a sus máximas autoridades, en un caso que fue calificado por los denunciantes como de “extrema gravedad institucional”.
En ese marco, el jueves 30 la Fiscalía avanzó con la primera medida de prueba al secuestrar documentación en soporte papel y digital en la sede de la División 911, en Paraná.
Hipótesis de un sistema organizado
Según el escrito presentado, uno de los señalados, Juan Manuel Zunino, publicó Diario Uno. De acuerdo a la denuncia, ese grado de inserción permitiría inferir que los hechos investigados no serían aislados, sino parte de un esquema con capacidad para sostener y reproducir las presuntas maniobras.
Además, se solicitó una medida cautelar para resguardar la identidad de los denunciantes y evitar posibles represalias dentro de la fuerza policial.
Detalle de la denuncia penal
El abogado Rubén Pagliotto, representante legal de los denunciantes, explicó que “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes”.
Asimismo, indicó que los testimonios permitirían “poner en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.
Según reveló Diario Uno, a denuncia alcanza a los oficiales jefes Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, entre otros posibles responsables.
Delitos señalados y gravedad institucional
En la presentación se mencionan posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento, entre otras figuras que podrían surgir en el avance de la causa.
Pagliotto sostuvo que el caso fue denominado como “la causa de los ‘Adicionales Truchos’”, en referencia a otros antecedentes de corrupción investigados en la provincia.
“Es un caso escandaloso de corrupción y saqueo de fondos públicos”, afirmó el letrado, quien además consideró que el caso reviste una gravedad institucional significativa.
Repercusiones y expectativas judiciales
El abogado también remarcó que la investigación demandó meses de trabajo y que permitiría comprender el funcionamiento del presunto mecanismo ilegal.
En ese sentido, señaló que se espera que las autoridades provinciales tomen intervención ante la magnitud de los hechos denunciados.
La causa continúa en etapa inicial y bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, mientras se analizan las pruebas recolectadas y se definen los próximos pasos judiciales.