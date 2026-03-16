Motociclistas reclaman un espacio: “Queremos estar tranquilos sin que nos molesten”

Durante el fin de semana, un operativo policial contra picadas ilegales de motos en Paraná terminó con 24 personas detenidas y cerca de 30 rodados retenidos. La intervención se realizó en inmediaciones al Parque Botánico tras llamados de vecinos, quienes alertaron sobre una gran cantidad de motociclistas realizando maniobras peligrosas en inmediaciones de las calles Pedro Londero y Walter Grand.

Según indicaron desde la Policía, eran más de cien motociclistas los que realizaban picadas y maniobras de destreza sobre la vía pública.

La palabra de los motociclistas

Gabriel Exner, uno de los integrantes del grupo “Domingrau”, tal como se denominan estos encuentros, explicó que la iniciativa surge del interés de reunirse de manera organizada.

Según dijo a Elonce, la finalidad principal es compartir un encuentro durante el fin de semana sin generar inconvenientes para otros conductores o vecinos. “Más que nada queremos tratar de llegar a estar un domingo tranquilo sin que nos molesten, como nosotros no molestamos a nadie”, sostuvo.

Sobre los controles policiales, expresó que “ayer fue una cosa de no esperase, le dábamos el paso a los autos y fue algo inesperado para nosotros”.

Los encuentros suelen realizarse los domingos y convocan a motociclistas de distintos lugares. Si bien algunas publicaciones en redes sociales hablaron de una convocatoria de 180 personas, Gabriel aseguró que el número fue menor.

“Dicen que son 180, pero yo estoy seguro que menos de eso habrán sido. Como mucho no sé si llegamos a los 100”, explicó.

De acuerdo con el motociclista, este tipo de reuniones no es exclusivo de la ciudad, sino que forma parte de una práctica extendida en distintos puntos del país.

“El stunt, como nosotros lo conocemos, ya viene a ser algo nacional. Hay en Mar del Plata, en Río Negro, en La Paz, en todos lados hay grupos así”, comentó.

Pedido de un espacio habilitado

Uno de los principales planteos del grupo es la falta de un lugar específico para realizar su actividad. Gabriel afirmó que buscan trabajar junto a las autoridades para encontrar una solución.

“Nosotros buscamos que el municipio y la policía nos ayuden. Así como tienen lugar los skaters o las bicisendas, sería un poco injusto que a nosotros no nos habiliten un lugar para hacer nuestro deporte”, expresó. “Es más buscado un escape que los ladrones, como que fuéramos delincuentes”.

Según indicó, la intención es organizar los encuentros en un espacio determinado y asumir responsabilidades en materia de seguridad.

“Queremos tratar de llegar a un acuerdo con el municipio y la policía para que nos den un lugar y nosotros nos encargamos del tema de ambulancias y controles”, afirmó.

El conflicto del último encuentro

Gabriel relató que el grupo se encontraba reunido durante la tarde del domingo y que el procedimiento los sorprendió.

“Nosotros estábamos lo más bien, desde las cuatro de la tarde hasta las seis y media. Cuando estábamos por salir para la costanera empezaron a venir patrulleros”, señaló.

Según su versión, la presencia policial se intensificó rápidamente. “Primero vino una camioneta, después dos más y ya empezó a llenarse de patrulleros”, agregó.

El motociclista sostuvo que, en su opinión, los operativos buscan retener los vehículos. “Ellos lo que quieren a toda costa es retenernos las motos por el mínimo pretexto”, manifestó.

Seguridad vial y normas

Al ser consultado sobre la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito, Gabriel reconoció que, como en cualquier grupo numeroso, pueden existir conductas individuales que no respeten las reglas.

“Salimos todos en grupo y siempre hay alguno que puede fallar. Pero la mayoría anda con casco y trata de ser precavido”, aseguró.

También admitió que algunas maniobras están prohibidas en la vía pública, aunque sostuvo que se trata de decisiones individuales.

“Eso va en cada uno. Los que yo conozco son precavidos y saben las normas”, expresó.

Reclamo por controles y ruidos

Otro de los puntos mencionados por los motociclistas es la discusión sobre los ruidos de los escapes. Gabriel consideró que los usuarios no son responsables de que las motos tengan ese tipo de sonido.

“Nosotros no tenemos la culpa de que las fábricas hagan esos escapes y los podamos comprar, guste o no, es una parte de la moto; y las tiendas los venden; es injusto que nos vengan a molestar con eso, afirmó.

Además señaló que, en su experiencia, los controles policiales suelen enfocarse en otras cuestiones administrativas. “Las veces que me frenó la policía fue más por la patente o por cómo la tengo colocada”, indicó y reconoció que no la tiene colocada en el lugar correspondiente.

Ante esta situación, el grupo planea impulsar un pedido formal a las autoridades, tanto municipales como policiales. Gabriel explicó que buscan reunir firmas para solicitar un espacio habilitado donde puedan reunirse sin generar riesgos para terceros.

“Vamos a tratar de juntar firmas para ver qué arreglo podemos llegar a hacer con el municipio y la justicia para que nos den permiso para ir a algún lugar sin molestar a nadie. Nosotros nos vamos a encargar de los controles y las ambulancias”, concluyó. Elonce.com