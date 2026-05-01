Trump ordenó retirar 5.000 soldados de Alemania en medio de tensiones políticas

El gobierno de Estados Unidos anunció el retiro de 5.000 soldados desplegados en Alemania, en una decisión que profundiza la tensión diplomática entre el presidente Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz.

La medida fue confirmada por el Departamento de Defensa y responde, según indicaron, a una revisión estratégica de la presencia militar en Europa. El repliegue se concretaría en un plazo de entre seis y doce meses, publicó la BBC.

Críticas cruzadas

El anuncio se produce tras un fuerte cruce entre ambos líderes en torno al conflicto con Irán. Merz había cuestionado la estrategia estadounidense y afirmó que su país estaba siendo “humillado” en las negociaciones, lo que generó una dura reacción de Trump en redes sociales.

El mandatario estadounidense respondió con críticas directas al canciller alemán, a quien acusó de realizar una mala gestión y de no comprender la situación internacional. Además, dejó abierta la posibilidad de retirar tropas también de otros países aliados como Italia y España.

El retiro de tropas

Actualmente, Estados Unidos mantiene más de 36.000 efectivos en territorio alemán, siendo su mayor presencia militar en Europa. Bases clave como la de Ramstein concentran gran parte de estas fuerzas.

La decisión reaviva el debate sobre el rol de OTAN y el compromiso de sus miembros, en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas crecientes.

El retiro parcial de tropas marca un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Berlín, y podría tener impacto en el equilibrio estratégico en Europa en medio de un escenario global cada vez más complejo.