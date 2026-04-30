El barril de petróleo superó los US$125 y alcanzó su pico desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a registrar un fuerte incremento en los mercados internacionales y superó los 125 dólares por barril, alcanzando su nivel más alto en cuatro años. La suba se produjo en un contexto de tensión geopolítica en Medio Oriente.

El barril de Brent, referencia global del petróleo, llegó a cotizar por encima de los US$126 durante la jornada en Asia, con un aumento cercano al 6,8%. En paralelo, el crudo West Texas Intermediate (WTI) también registró subas y superó los US$110.

Este comportamiento del mercado responde a la incertidumbre sobre el abastecimiento global y a la posibilidad de que se prolongue el bloqueo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte de crudo.

Impacto de la tensión geopolítica

El incremento del petróleo se produjo luego de declaraciones de autoridades estadounidenses sobre la posibilidad de mantener restricciones en la región durante varios meses.

El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del crudo mundial, permanece afectado desde fines de febrero, lo que genera preocupación en los mercados energéticos.

Petróleo.

Desde la Casa Blanca se señaló que el objetivo de las medidas es sostener la presión en el marco del conflicto con Irán, lo que incrementa la incertidumbre sobre la evolución de la situación.

Reacción de los mercados

El aumento del petróleo impactó también en otros indicadores económicos. En Asia, las bolsas mostraron movimientos dispares, con caídas en plazas como Tokio y Hong Kong.

Analistas del sector señalaron que el escenario actual no presenta señales de estabilización en el corto plazo. Además, advirtieron sobre limitaciones en la capacidad de almacenamiento y en las exportaciones, lo que podría sostener los precios elevados.

En ese contexto, el valor del crudo se consolida en niveles altos, impulsado tanto por factores geopolíticos como por la incertidumbre en torno a la oferta global.

Un contexto de subas sostenidas

La reciente escalada del petróleo se suma a una tendencia alcista que se viene registrando en los últimos días. A comienzos de la semana, el barril ya había superado los US$110 tras nuevas dudas en las negociaciones internacionales.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan influyendo en el comportamiento del mercado, mientras se mantienen las dificultades para alcanzar acuerdos que permitan normalizar el flujo de crudo.